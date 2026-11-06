Киевская прокуратура отрицает обыски в помещениях КП «Киевтеплоэнерго»

Политика
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Городская столичная прокуратура опровергла информацию об обысках в здании Киевтеплоэнерго и изъятии документации, связанных с Планом стойкости Киева.
Нацполиция Украины

Киевская городская прокуратура опровергла заявление КГГА об обысках в помещениях «Киевтеплоэнерго» и изъятии документов, связанных с Планом стойкости Киева.

Об этом информирует Киевская городская прокуратура на своих официальных страницах.

Правоохранители утверждают, что 6 ноября действительно проходили следственные действия, но в жилье двух работников «Киевтеплоэнерго» и работников подрядных организаций.

«Информируем, что столичные правоохранители 6 ноября 2026 года не проводят и не проводили следственные действия в помещениях КП «Киевтеплоэнерго» и не изымали документы, необходимые для начала работ в рамках Плана стойкости города Киева. Информация, распространенная на сайте КГГА, не соответствует действительности», – говорится в заявлении пресс-службы столичной прокуратуры.

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По данным прокуратуры, следственные действия проходили на основании решений суда исключительно в жилье двух работников КП «Киевтеплоэнерго» и работников подрядных организаций в рамках расследования возможного хищения и присвоения бюджетных средств путем завышения стоимости материалов при выполнении строительных работ.

Речь идет о соглашениях, заключенных в 2024 году, а также договорах, заключенных в марте 2026 года.

«По отдельным работам соответствующие акты подписаны и уже оплачены. При этом следствие проверяет имеющиеся факты вывода полученных бюджетных средств на счета подконтрольных ФОП. Во время обысков у работников КП «Киевтеплоэнерго» никакие документы не изымались», – заявили в прокуратуре.

Также там отметили, что проведенные по месту жительства указанных лиц следственные действия, не влияют и не могут повлиять на запуск отопления в квартирах киевлян.

Напомним, утром 6 ноября появилась информация о том, что правоохранители провели обыски в служебных кабинетах и жилье работников КП «Киевтеплоэнерго». Отмечалось, что следственные действия касались проектов резервного питания и создания объектов распределенной когенерации, предусмотренных Планом энергостойкости Киева.

Кроме этого, сотрудники СБУ 6 ноября пришли с обысками к одному из сотрудников Главного управления разведки Минобороны Украины.

Между тем Министерство образования и науки Украины проверило 10 887 школ на готовность к длительным отключениям света. Более 90% заведений способны автономно работать более восьми часов, в то же время худшую ситуацию зафиксировали в Киеве.

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Киев Киевтеплоэнерго Обыск Прокуратура План стойкости
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