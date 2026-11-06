Блокировка портов из-за агрессии рф может привести к потере еще $5,2 миллиардов – НБУ

Экономика
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По оценкам НБУ, из-за отсутствия морской транспортировки агросектор потеряет 4,6 млрд долларов экспортных поступлений во втором полугодии, а остановка экспорта руды будет стоить еще 0,6 млрд долларов.
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Усиление российских атак на инфраструктуру и предприятия и блокада морских портов будет иметь негативное влияние на экономику Украины. По оценкам НБУ, блокада морского сообщения приведет к потере 4,6 млрд долларов экспортных поступлений агросектора в июле – декабре. Еще 0,6 млрд долларов будет потеряно от остановки экспорта руды.

Такую оценку НБУ привел в Инфляционном отчете за октябрь 2026 года.

«Переориентация экспорта на альтернативные маршруты способствовала лишь частичному восстановлению поставок в сентябре – до 2,7 млн т. Недостаточная пропускная способность дунайских портов и железной дороги вместе с более дорогой логистикой ограничили потенциал наращивания экспорта», – говорится в тексте отчета.

Сколько кукурузы, пшеницы, сои и других зерновых экспортировала Украина до и во время вторженияКак изменились объемы экспорта зерновых Украиной и стоимость проданного с 2019 по 2026 год – на инфографике «Слово и дело».

По оценке, блокада морских путей приведет к потере 4,6 млрд долл. экспортных поступлений агросектора во втором полугодии 2026 года.

«Сократился и экспорт металлургической продукции. В частности, стоимостные объемы экспорта черных металлов в третьем квартале уменьшились на 55% г/г. В четвертом квартале ожидается его дальнейшее сокращение – до 81% г/г», – добавили в НБУ.

Остановка крупнейших металлургических предприятий во втором полугодии 2026 года может вызвать потерю около 1 млрд долл. экспортной выручки и дополнительный импорт на 0,4 млрд долл. для покрытия внутреннего дефицита металлов.

Потери экспорта железной руды во втором полугодии оцениваются почти в 0,6 млрд долл.

При базовом сценарии НБУ, блокада морских портов продлится в течение первого полугодия 2027 года, а металлургические предприятия не восстановят производство в течение всего года. Агропродукция будет вывезена во втором полугодии 2027 года, однако в результате длительного хранения часть будет потеряна.

Напомним, в сентябре Украина экспортировала 2,4 млн тонн сельскохозяйственной продукции – это 46% от потенциально необходимого объема.

В то же время из-за российских ударов по портовой инфраструктуре и фактического блокирования судоходства Киев рассматривает возможность использования портов Балтийского моря в качестве альтернативного маршрута.

Также Украина и Молдова обсуждают возможность транспортировки украинского зерна железной дорогой через Молдову в румынский порт Констанца. Киев рассматривает этот маршрут как альтернативу морскому экспорту из-за усиления российских атак на судоходство и портовую инфраструктуру.

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