Кабмин утвердил единые правила идентификации погибших военных и гражданских

Кабинет министров утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, идентифицирующих тела погибших военных и гражданских. Как ожидается, это позволит избежать лишних задержек.
Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в соцсетях.
«Отныне для всех будут действовать одинаковые правила осмотров, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования. Также внедрена единая система кодирования, чтобы учет был точным, а данные для установления личности не терялись», – подчеркнул премьер.
Согласно его словам, благодаря этому можно будет избежать лишних задержек, исследования станут более качественными, а взаимодействие команд – более слаженным на каждом этапе.
Корецкий также сообщил, что в проекте Госбюджета-2027 предусмотрено более 600 млн грн на обеспечение судебно-медицинской экспертизы, в частности на оборудование для региональных бюро.
«Важно, чтобы семьи быстрее получали достоверную информацию о судьбе близких и могли достойно с ними попрощаться», – добавил политик.
Как известно, в 2025 году в Украине создали Единый центр идентификации тел погибших в результате агрессии россии на базе патологоанатомического корпуса.
В частности, в прошлом году участились случаи, когда россияне передавали своих погибших под видом украинских. Из-за этого достоверное количество переданных защитников Украины станет известно только после всех процедур идентификации.
Напомним, прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся 22 октября. Тогда в Украину удалось вернуть 252 тела погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.
Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».
Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAMсамое важное от «Слово и дело»