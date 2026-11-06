Кабмин утвердил единые правила идентификации погибших военных и гражданских

Кабинет министров утвердил единый порядок работы межведомственных региональных команд, идентифицирующих тела погибших военных и гражданских. Как ожидается, это позволит избежать лишних задержек.

Об этом премьер-министр Сергей Корецкий сообщил в соцсетях.

28 августа 2026, 18:22 Репатриация павших военных: сколько погибших вернула Украина за время большой войны Количество возвращенных погибших резко сократилось в мае 2026 года и с тех пор падает. Подробнее о том, сколько павших военных удалось вернуть в Украину за время полномасштабной войны – на инфографике «Слово и дело».

«Отныне для всех будут действовать одинаковые правила осмотров, судебно-медицинских исследований, отбора биологических образцов и документирования. Также внедрена единая система кодирования, чтобы учет был точным, а данные для установления личности не терялись», – подчеркнул премьер.

Согласно его словам, благодаря этому можно будет избежать лишних задержек, исследования станут более качественными, а взаимодействие команд – более слаженным на каждом этапе.

Корецкий также сообщил, что в проекте Госбюджета-2027 предусмотрено более 600 млн грн на обеспечение судебно-медицинской экспертизы, в частности на оборудование для региональных бюро.

«Важно, чтобы семьи быстрее получали достоверную информацию о судьбе близких и могли достойно с ними попрощаться», – добавил политик.

Как известно, в 2025 году в Украине создали Единый центр идентификации тел погибших в результате агрессии россии на базе патологоанатомического корпуса.

В частности, в прошлом году участились случаи, когда россияне передавали своих погибших под видом украинских. Из-за этого достоверное количество переданных защитников Украины станет известно только после всех процедур идентификации.

Напомним, прошлый обмен телами погибших военнослужащих состоялся 22 октября. Тогда в Украину удалось вернуть 252 тела погибших, которые по утверждению российской стороны могут принадлежать украинским военнослужащим.

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