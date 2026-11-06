На пляже в Болгарии обнаружили беспилотник с надписью «Shahed»

На побережье Черного моря у болгарского города Шабла обнаружили беспилотник с надписью «Shahed». Аппарат был найден на пляже неподалеку от полигона противовоздушных испытаний.
Об этом сообщил мэр города Мариан Жечев, его слова передает Novinite.
Он рассказал, что беспилотник заметил местный житель во время прогулки по побережью и сообщил о находке соответствующих служб. Предварительно аппарат прибило к берегу с моря.
Жечев также отметил, что дрон может быть оснащен взрывным зарядом. О находке уже сообщили военным, а специалисты по разминированию должны обследовать беспилотник и обезвредить его.
Напомним, в конце октября у побережья Болгарии в Черном море морские дроны атаковали контейнеровоз. Все 18 членов экипажа, среди которых четверо украинцев и 14 граждан Филиппин, спасены.
Также сообщалось, что НАТО направит в Черное море дополнительные морские патрульные самолеты и радиолокационные системы после серии недавних атак дронов на гражданские суда в регионе.
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