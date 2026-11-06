На пляже в Болгарии обнаружили беспилотник с надписью «Shahed»

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На побережье Черного моря у болгарского города Шабла обнаружили беспилотник с надписью Shahed, о находке уже сообщили военным.
Фото: novinite.com

На побережье Черного моря у болгарского города Шабла обнаружили беспилотник с надписью «Shahed». Аппарат был найден на пляже неподалеку от полигона противовоздушных испытаний.

Об этом сообщил мэр города Мариан Жечев, его слова передает Novinite.

Дроны у берегов Болгарии: рф уже не считает исключительные экономические зоны стран НАТО неприкосновеннымиАлександр Коваленко объяснил, зачем россия атакует гражданские суда в исключительных экономических зонах стран НАТО и способны ли Болгария и Румыния защитить судоходство.

Он рассказал, что беспилотник заметил местный житель во время прогулки по побережью и сообщил о находке соответствующих служб. Предварительно аппарат прибило к берегу с моря.

Жечев также отметил, что дрон может быть оснащен взрывным зарядом. О находке уже сообщили военным, а специалисты по разминированию должны обследовать беспилотник и обезвредить его.

Напомним, в конце октября у побережья Болгарии в Черном море морские дроны атаковали контейнеровоз. Все 18 членов экипажа, среди которых четверо украинцев и 14 граждан Филиппин, спасены.

Также сообщалось, что НАТО направит в Черное море дополнительные морские патрульные самолеты и радиолокационные системы после серии недавних атак дронов на гражданские суда в регионе.

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Пляж Беспилотник Болгария Черное море Война в Украине Шахед
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