Швейцария вслед за ЕС исключила из санкционного списка российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также еще четырех человек и компанию Redbird Corporate Services Ltd. Также страна присоединилась к 21-му пакету антироссийских санкций ЕС.

Об этом сообщила пресс-служба швейцарского правительства.

27 сентября 2026, 19:48 Глава МИД Франции ответил, почему Париж выступил за снятие санкций с Усманова Франция поддержала снятие санкций с Усманова в рамках договоренности о продлении ограничений в отношении около 3 тысяч других лиц, заявили в МИД.

«3 ноября Министерство экономики, образования и исследований приняло решение об утверждении ряда таких списков и исключении шести человек и одной компании из санкционного списка в соответствии с этим решением ЕС», – говорится в правительственном сообщении.

Как отмечается, кроме Усманова и Фридмана, в списке также находится бывший ректор Крымского университета Андрей Фалалеев.

Еще трех человек изъяли из списка в связи с их смертью: экс-депутата Госдумы россии Юрия Швыткина, конструктора Александра Леонова и иранского военного деятеля Алирезу Тангсири.

Также швейцарское правительство объявило о присоединении к 21-му пакету санкций ЕС против россии и Беларуси, распространив ограничения еще на 254 физических и юридических лица и организации.

Отдельно Швейцария ввела запрет на операции с 33 российскими банками, одним банком из третьей страны, 17 финансовыми учреждениями и поставщиками криптовалютных услуг, пятью компаниями из третьих стран, четырьмя российскими аэропортами и двумя портами.

Сообщается, что также еще 41 судно, связанное с российским «теневым флотом», попало под ограничения на покупку, продажу и обслуживание.

Напомним, 22 сентября в ЕС утвердили продление персональных санкций против физических и юридических лиц, причастных к подрыву территориальной целостности Украины. При этом представители стран блока согласились исключить из санкционных списков российских миллиардеров Усманова и Фридмана.

СМИ также заявляли, что Евросоюз намерен исключить из санкционного списка еще двух олигархов.

В частности, глава МИД Франции ответил, почему Париж выступил за снятие санкций с Усманова.

Как известно, на фоне снятия санкций с Усманова и Фридмана Украина предложит ЕС ограничения против 10 российских олигархов.

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