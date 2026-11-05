Украина получила еще €4,36 млрд помощи от ЕС: куда направят средства

Европейский союз выделил на бюджетные и оборонные нужды Украины еще 4,36 млрд евро в рамках Ukraine Support Loan.

Об этом сообщает премьер-министр Сергей Корецкий.

21 октября 2026, 05:44 Украина оказалась на втором месте в мире по объему долгов перед МВФ Украина оказалась среди крупнейших должников МВФ, опередив все остальные европейские государства. Самым крупным заемщиком Фонда в мире остается Аргентина.

По словам главы правительства, из указанной суммы 3,7 млрд евро – это макрофинансовая помощь, а почти 660 млн евро – оборонный компонент. Соответствующая выплата стала седьмым платежом по оборонному направлению этой программы.

«Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные потребности Сил обороны», – подчеркнул премьер.

Корецкий добавил, что в условиях постоянных российских атак эта поддержка критически важна для укрепления обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости Украины.

Он добавил, что в настоящее время продолжается активная работа с европейскими союзниками, чтобы остаток предусмотренного финансирования поступил вовремя и в полном объеме.

В то же время в пресс-службе Еврокомиссии подчеркнули, что второй транш макрофинансовой помощи удалось перечислить после того, как Украина выполнила все 12 согласованных условий.

Как отмечается, оборонное финансирование в объеме 658 млн евро направят на закупку беспилотников, ракет, радиолокационных систем, средств радиоэлектронной борьбы и боеприпасов для противовоздушной обороны.

Напомним, недавно Украина получила еще более 404 млн долларов от Японии и Всемирного банка.

При этом стало известно, что Еврокомиссия запускает процедуру выделения Украине еще 45 млрд евро кредита.

Сообщалось, что Европейский Союз призывает страны «Группы семи» и других партнеров увеличить финансовую поддержку Украины в 2027 году. По прогнозу Еврокомиссии, союзники Киева за пределами ЕС сейчас пообещали предоставить лишь 4 млрд евро помощи, тогда как в этом году ожидается 19 млрд евро.

Также 26 октября сообщали, что совет Европейского Союза 26 октября принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать 4,7 млрд евро из Европейского фонда мира для частичного возмещения государствам-членам расходов на военную помощь, которую они уже предоставили Украине.

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