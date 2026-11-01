Зеленский подтвердил, что пока не получал официального приглашения на саммит G20

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина пока не получила официального приглашения на декабрьский саммит лидеров стран G20 в Майами, хотя от переговорщиков поступали соответствующие сигналы.

Об этом украинский лидер рассказал в интервью телеканалу CNN Türk.

22 октября 2026, 12:40 Переговоры Украины, США и россии: готов ли Кремль к уступкам и что предложат Киеву Политологи Владимир Фесенко и Вадим Денисенко объяснили, почему экономические обещания не гарантируют безопасности Украине и возможен ли прогресс в переговорах с россией.

«Юридически мы не получили приглашения, но от разных переговорщиков поступали сигналы. По крайней мере, были такие сигналы, что президент Трамп пригласит на саммит G20 и выступит с инициативой по завершению войны», – заявил Зеленский.

При этом, согласно его словам, Украина обязательно поддержит такое приглашение в случае его поступления.

«Если господин Трамп официально нас пригласит, мы это поддержим», – добавил украинский президент.

Как известно, накануне Трамп выразил готовность пригласить президента Украины, поскольку не видит никаких препятствий для его участия.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не исключает участия президента Украины в саммите «Группы двадцати», который пройдет в конце года во Флориде. Однако, по его словам, получит ли Владимир Зеленский приглашение, зависит от решения Дональда Трампа.

Как известно, встреча лидеров G20 должна состояться 14–15 декабря в Майами. В частности, Рубио подтвердил, что на это мероприятие пригласили и российского диктатора владимира путина. Трамп также отмечал, что хочет, чтобы тот приехал.

Впрочем, СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Также в Кремле отвергли возможность личной встречи Владимира Зеленского с путиным на полях американского саммита.

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