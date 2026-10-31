Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора

Президент Владимир Зеленский в Стамбуле провел переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В частности, главы государств обсудили возможное участие Анкары в переговорном процессе по завершению войны, а также пути для безопасного судоходства в Черном море.

Об этом украинский лидер заявил в ходе совместного заявления по итогам встречи.

28 октября 2026, 15:57 Трехсторонние переговоры между Украиной, Америкой и рф могут состояться сразу после выборов в США – СМИ Переговоры по завершению войны между лидерами Соединенных Штатов Америки, рф и Украины могут состояться уже 10 ноября.

Согласно словам Зеленского, одной из ключевых тем разговора была подготовка дипломатических площадок для достижения мира в Украине. Он подчеркнул, что в настоящее время идет работа над трехсторонним форматом с участием Украины, США и россия, проведение которого планируется в первой половине ноября, а также, в частности, возможность провести соответствующую встречу в Турции.

«Мы обсудили с господином президентом перспективы такого формата и другие возможности, в частности возможности привлечь Турцию, привлечь Европу, привлечь всех партнеров, возможности встречи здесь в Турции», – рассказал Зеленский.

Президент подчеркнул необходимость принятия «сильных решений» и четких сигналов стране-агрессору об отсутствии альтернатив миру и непреклонности международной поддержки Украины.

При этом особое внимание во время переговоров стороны уделили безопасности Черноморского региона. Зеленский поблагодарил Турцию за последовательное отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за совместную работу над функционированием и повышением эффективности Черноморского зернового коридора.

«Мы обсудили с президентом Эрдоганом некоторые идеи и предложения, которые могут помочь. Я благодарю за этот диалог господина Президенту лично», – рассказал Зеленский.

Он добавил, что после встречи с представителями энергетических компаний Турции, уже на следующей неделе ожидается увеличение поставок генераторов и другого энергетического оборудования.

Как известно, сегодня, 31 октября, Зеленский прибыл в Стамбул для переговоров с Эрдоганом и Вселенским патриархом Варфоломеем.

Напомним, 29 октября Эрдоган заявлял о готовности Анкары приобщиться к усилиям по возобновлению дипломатического процесса между Украиной и россия, чтобы завершить войну путем переговоров.

Также сообщалось, что Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между россия и Украиной по перемирию в Черном море.

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