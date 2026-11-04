Россия накопила 700 баллистических и тысячи крылатых ракет: в ГУР раскрыли объемы запасов

Россия продолжает накапливать дальнобойное ракетное вооружение и наращивать его производство, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года страна-агрессор имеет в запасе до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

29 октября 2026, 17:14 Россия производит больше баллистики, чем весь мир выпускает перехватчиков для Patriot – «Флеш» Россия производит больше баллистических ракет, чем мировая промышленность успевает выпускать перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

По данным разведки, мощности российского военно-промышленного комплекса позволяют ежемесячно производить более 200 крылатых и баллистических ракет. В частности, до 110 единиц приходится на баллистическое вооружение.

Какие ракеты накопила россия

Как отмечают в ГУР, россия имеет значительные запасы ракет различных типов и продолжает их пополнять. В частности, по оценкам разведки:

Искандер-М (9М723) – около 115 ракет в запасе. Ежемесячно россия производит примерно 65 таких ракет. В то же время продолжается разработка модернизированного комплекса с дальностью поражения 550–700 км.

РМ-48У для С-400 – до 400 ракет в запасе. Ежемесячное производство составляет около 40 единиц.

Оникс (3М55) – более 600 ракет, включая модернизированные версии. За семь месяцев произведено более 55 единиц. Для ударов по наземным целям ракеты получили более мощную боевую часть и увеличенную дальность полета.

Циркон (3М22) – более 120 ракет в запасе. За семь месяцев 2026 года российские предприятия произвели более 30 таких ракет.

Калибр (3М14) – более 450 ракет в запасе. Ежемесячно россия производит около 29 единиц, значительную часть которых направляет в стратегический резерв, в частности для оснащения флотов.

Отдельно в разведке обратили внимание на производство крылатых ракет Х-101, которые российские войска активно используют во время массированных ударов по Украине. По информации ГУР, ежемесячный план производства этих ракет превышает 80 единиц. При этом некоторые российские предприятия выпускают даже больше вооружения, чем предусмотрено планом.

В то же время в ракетах Х-101 выявляют технические неисправности, в частности проблемы с отделением от авиационных носителей. Из-за этого отдельные партии приходится возвращать на заводы для устранения дефектов.

Производство «Кинжалов» приостановили

В ГУР также сообщили, что россия временно остановила производство аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал» из-за проблем с точностью. Имеющиеся производственные мощности российские предприятия переориентировали на изготовление других видов баллистического вооружения.

Напомним, недавно внештатный советник президента Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов сообщил, что россия производит больше баллистических ракет, чем мировая промышленность успевает выпускать перехватчиков для американских систем ПВО Patriot.

Также ранее в ГУР рассказали, какое иностранное оборудование используют российские производители баллистических ракет.

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