ВАКС продлил обязанности обвиняемому экс-главе Госгеокадастра Киевщины

Высший антикоррупционный суд продлил до 29 декабря срок действия обязанностей, возложенных на бывшего председателя Главного управления Госгеокадастра в Киевской области, экс-исполняющего обязанности первого заместителя руководителя ГП «Научно-исследовательский и проектный институт Землеустройства» Олега Левченко. САП обвиняет его в организации завладения более 1200 га земли под Киевом.

Такое решение 29 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд арестовал Левченко с альтернативой 3 млн грн залога. Эти средства внесли, и он вышел из-под стражи под следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с подозреваемыми по этому уголовному производству и сдать на хранение загранпаспорта.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил в очередной раз продлить действие этих обязательств еще на два месяца.

«Удовлетворить ходатайство прокурора САП. Продлить на два месяца, то есть до 29 декабря 2026 года включительно, срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Левченко – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении пятерым лицам, среди которых глава Госрезерва Дмитрий Бабак. По версии следствия, в 2018-2019 годах эти лица завладели почти 920 га государственной земли в Фастове Киевской области и около 284 га ГП «Пуща-Водица» вблизи города Киева.

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