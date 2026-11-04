Синоптик предупредил о ночных заморозках в Украине: когда температура опустится ниже нуля

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и первые ночные заморозки. Уже с 4 ноября температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля, а с 5 ноября небольшие морозы прогнозируют по всей стране.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

22 сентября 2026, 17:57 Когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет 22 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег Украины. «Слово и дело» показывает на инфографике, когда в Карпатах начинало снежить с 2015 по 2026 годы.

По его словам, погодные условия в Украине в течение недели будут формироваться под влиянием антициклона и холодных воздушных масс с севера Европы. Из-за усиления северных и северо-западных воздушных потоков температура будет постепенно снижаться, особенно в ночные часы.

В частности, в среду, 4 ноября, в северных и западных областях ночью температура составит от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. В других регионах будет теплее – ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.

В четверг, 5 ноября, похолодание охватит всю территорию Украины. Ночью температура воздуха опустится до -2…+3 градусов, а днем составит +3…+8 градусов. На Закарпатье воздух может прогреться до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, ночная температура будет колебаться в пределах -1…+4 градусов, в то время как днем ожидается +5…+11 градусов.

В течение выходных, 7–8 ноября, ночные заморозки сохранятся. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов. В то же время днем будет постепенно теплеть: в субботу прогнозируют +6…+11 градусов, а в воскресенье – до +7…+12 градусов.

Синоптик отметил, что несмотря на похолодание, существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Благодаря влиянию антициклона в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Лишь в отдельные дни на юге и юго-западе возможны небольшие дожди, а в Карпатах – мокрый снег.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в начале ноября в Украину может прийти арктический воздух, который принесет ощутимое похолодание. После 4 ноября в отдельных регионах возможен первый эпизод предзимья с температурой около нуля, а также с осадками в виде снега.

А из нашей инфографики можно узнать, когда выпадал первый снег на горе Пип Иван за последние 12 лет.

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