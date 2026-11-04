Синоптик предупредил о ночных заморозках в Украине: когда температура опустится ниже нуля

Общество
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В Украине с 4 ноября прогнозируют ночные заморозки. Синоптик Игорь Кибальчич сообщил, когда температура опустится до -2 градусов.
Фото getty images

В Украине в ближайшие дни ожидается похолодание и первые ночные заморозки. Уже с 4 ноября температура воздуха в отдельных регионах опустится ниже нуля, а с 5 ноября небольшие морозы прогнозируют по всей стране.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Когда выпадал первый снег на горе Поп Иван за последние 12 лет22 сентября на горе Поп Иван Черногорский выпал первый осенний снег Украины. «Слово и дело» показывает на инфографике, когда в Карпатах начинало снежить с 2015 по 2026 годы.

По его словам, погодные условия в Украине в течение недели будут формироваться под влиянием антициклона и холодных воздушных масс с севера Европы. Из-за усиления северных и северо-западных воздушных потоков температура будет постепенно снижаться, особенно в ночные часы.

В частности, в среду, 4 ноября, в северных и западных областях ночью температура составит от -1 до +4 градусов, днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. В других регионах будет теплее – ночью +5…+10 градусов, днем +8…+13 градусов.

В четверг, 5 ноября, похолодание охватит всю территорию Украины. Ночью температура воздуха опустится до -2…+3 градусов, а днем составит +3…+8 градусов. На Закарпатье воздух может прогреться до +10 градусов.

В пятницу, 6 ноября, ночная температура будет колебаться в пределах -1…+4 градусов, в то время как днем ожидается +5…+11 градусов.

В течение выходных, 7–8 ноября, ночные заморозки сохранятся. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3 градусов. В то же время днем будет постепенно теплеть: в субботу прогнозируют +6…+11 градусов, а в воскресенье – до +7…+12 градусов.

Синоптик отметил, что несмотря на похолодание, существенных осадков в ближайшие дни не ожидается. Благодаря влиянию антициклона в большинстве областей будет преобладать сухая погода. Лишь в отдельные дни на юге и юго-западе возможны небольшие дожди, а в Карпатах – мокрый снег.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в начале ноября в Украину может прийти арктический воздух, который принесет ощутимое похолодание. После 4 ноября в отдельных регионах возможен первый эпизод предзимья с температурой около нуля, а также с осадками в виде снега.

А из нашей инфографики можно узнать, когда выпадал первый снег на горе Пип Иван за последние 12 лет.

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