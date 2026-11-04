Молдова планирует закупить у Украины до 50 млн кубометров газа

Мир
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Молдова ведет переговоры с Украиной о закупке от 10 до 50 млн кубометров газа по цене ниже рыночной. Ранее страна уже приобрела 2 млн кубометров газа.
Фото getty images

Молдова рассматривает возможность закупки от 10 до 50 млн кубометров природного газа у Украины. На данный момент государственная компания Energocom ведет переговоры с украинскими поставщиками, а окончательные объемы закупок будут зависеть от доступности газа и его стоимости.

Об этом заявил министр энергетики Молдовы Дорин Жунгмиэту, передает Albasat.

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По словам министра, государственная компания Energocom проводит коммерческие переговоры как с государственными, так и с частными украинскими компаниями. В то же время он опроверг информацию о возможной закупке 500 млн кубометров газа, отметив, что такие объемы значительно превышают потребности страны.

«Это слишком большие объемы, мы даже за одну зиму не потребляем 500 млн кубометров. Потенциально мы могли бы закупить от 10 до 50 млн кубометров», – заявил Жунгмиэту.

Министр подчеркнул, что ключевым фактором при принятии решения станет цена газа. По его словам, молдавская сторона стремится договориться о стоимости ниже рыночной.

«Многое зависит от доступности объемов, но также и от согласованной формулы цены. Формула ценообразования является частью коммерческих переговоров, поэтому мы не можем ее разглашать. Если бы закупка газа у Украины была невыгодной, мы бы даже не прилагали таких усилий. Мы пытаемся получить цену ниже рыночной», – объяснил глава Минэнерго Молдовы.

Известно, что на прошлой неделе Energocom уже закупила первые 2 млн кубометров природного газа у частных украинских поставщиков. По данным молдавских властей, его стоимость была ниже, чем на европейском рынке.

Напомним, в сентябре парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение в сферах энергетики и водного хозяйства на всей территории страны. Режим будет действовать 60 дней – с 26 сентября.

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