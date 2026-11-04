ВАКС арестовал имущество отца подозреваемого бизнесмена с Николаевщины

Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество отца председателя наблюдательного совета ЧАО «Южэнергострой» Ивана Ясеницкого Василия в рамках дела о завладении средствами государственного предприятия «НАЭК «Энергоатом» при строительстве Ташлыкской ГАЭС.

Такое решение еще 7 июля принял следственный судья ВАКС, которое 28 октября частично изменила Апелляционная палата ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Еще 7 июля ВАКС наложил арест на 21 земельный участок, 2 квартиры и 3 нежилых помещения, оформленные на отца Ясеницкого. Его представитель подал апелляционную жалобу.

«Апелляционную жалобу удовлетворить частично. Определение следственного судьи ВАКС от 7 июля 2026 года в части наложения ареста на: нежилое помещение площадью 29 кв. м; помещение площадью 89 кв. м; гаражный бокс площадью 23,9 кв. м; квартиру общей площадью 99,7 кв. м – отменить. Постановить в этой части новое определение, которым в удовлетворении ходатайства прокурора САП о наложении ареста на указанное имущество отказать», – говорится в решении.

Как известно, Высший антикоррупционный суд взял под стражу бизнесмена Ивана Ясеницкого с альтернативой 30 млн грн залога. Позже Апелляционная палата ВАКС увеличила ему залог до 90 млн грн. Эти средства внесли, и подозреваемый вышел из-под стражи. Он был обязан: прибывать по каждому требованию; не отлучаться из Вознесенского района Николаевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и подозреваемой; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупционную схему завладения средствами ГП «НАЭК «Энергоатом» при строительстве Ташлыкской ГАЭС. О подозрении сообщили фактическому владельцу ряда компаний Ивану Ясеницкому и бывшей начальнице сметно-договорного отдела службы планирования и финансирования дирекции по проектам и инвестициям ОП «Атомпроектинжиниринг» Наталье Волковой.

Работы по достройке Ташлыкской ГАЭС выполняла одна из компаний организатора схемы. Несмотря на срыв сроков и нарушение в отношении компании процедуры банкротства, с ней систематически заключали дополнительные соглашения, в которых менялись перечень и объем работ, а также сроки их выполнения. Это стало возможным благодаря влиянию фактического владельца компании на должностных лиц «Энергоатома».

По одному из таких дополнительных соглашений приобрели комплект оборудования автоматизированной системы управления ГАЭС общей стоимостью более 305 млн грн. Закупку осуществили через подконтрольную иностранную фирму, что позволило искусственно завысить цену оборудования почти на 170 млн грн.

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