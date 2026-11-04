Обыски у высокопоставленных чиновников СБУ: экс-генпрокурор Кравченко сделал заявление

Политика
Читати українською
Экс-генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что НАБУ проводит обыски у троих высокопоставленных чиновников СБУ из-за расследования дел в отношении Семена Кривоноса и окружения Александра Клименко.
Фото: AFP

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, выехавший за границу, связал обыски НАБУ у троих высокопоставленных чиновников СБУ с расследованием дел в отношении Семена Кривоноса и окружения Александра Клименко.

Об этом он написал 4 ноября в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

По словам экс-генпрокурора, подразделения этих должностных лиц были привлечены к расследованию уголовных производств в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса, близкого окружения руководителя САП Александра Клименко и членов его семьи.

«Действия НАБУ и САП являются ни чем иным как политической местью и систематической попыткой дестабилизировать ситуацию в стране», – написал экс-генпрокурор.

Также Кравченко заявил, что обнародует всю информацию по этим производствам и пообещал предоставить комментарий относительно закрытия уголовного дела против директора НАБУ.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Позже выяснилось, что высокопоставленным чиновником СБУ, которого НАБУ обвинило в угрозах детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска, является генерал-майор Сергей Дука. Также источники УП заявили, что обыски провели и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Кроме этого, мы информировали, что НАБУ и САП завершили следствие по коррупционному делу «Мидас».

Также в НАБУ сообщили о новых разоблачениях по делу операции «Карфаген».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Офис генпрокурора СБУ НАБУ САП Обыск Генпрокурор Руслан Кравченко
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Зеленский обсудил с Писториусом ускорение поставок ракет PAC-2
НАБУ раскрыло детали разоблачения новой преступной организации в рамках «Карфагена»
инфографикаДолжники по алиментам: сколько поступает исков на взыскание и сколько фиксируют «уклонистов»
ПриватБанк выиграл суд у Коломойского в Британии на более чем 3 миллиарда долларов
В Камышевахе уже 40 погибших, некоторые тела пока не идентифицировали – Зеленский
мнениеКурс доллара в Украине: почему валюта подорожала и чего ожидать до конца года
инфографикаВ 2026 году хакеры КНДР украли криптовалюты почти на половину ВВП своей страны
Верховный суд назначил заседание по жалобе на заключение экс-судьи ОАСК
В Киеве полностью восстановили водоснабжение
Апелляция рассмотрит жалобу на приговор экс-замдиректора Украэроруха
Больше новостей