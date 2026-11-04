Обыски у высокопоставленных чиновников СБУ: экс-генпрокурор Кравченко сделал заявление

Бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко, выехавший за границу, связал обыски НАБУ у троих высокопоставленных чиновников СБУ с расследованием дел в отношении Семена Кривоноса и окружения Александра Клименко.

Об этом он написал 4 ноября в своем официальном аккаунте в социальных сетях.

По словам экс-генпрокурора, подразделения этих должностных лиц были привлечены к расследованию уголовных производств в отношении директора НАБУ Семена Кривоноса, близкого окружения руководителя САП Александра Клименко и членов его семьи.

«Действия НАБУ и САП являются ни чем иным как политической местью и систематической попыткой дестабилизировать ситуацию в стране», – написал экс-генпрокурор.

Также Кравченко заявил, что обнародует всю информацию по этим производствам и пообещал предоставить комментарий относительно закрытия уголовного дела против директора НАБУ.

Напомним, сегодня утром НАБУ сообщило, что один из высокопоставленных чиновников Службы безопасности Украины угрожает применением огнестрельного оружия и препятствует детективам Национального антикоррупционного бюро Украины в проведении обыска.

Позже выяснилось, что высокопоставленным чиновником СБУ, которого НАБУ обвинило в угрозах детективам огнестрельным оружием и препятствовании проведению обыска, является генерал-майор Сергей Дука. Также источники УП заявили, что обыски провели и у начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Антона Кравчука.

Кроме этого, мы информировали, что НАБУ и САП завершили следствие по коррупционному делу «Мидас».

Также в НАБУ сообщили о новых разоблачениях по делу операции «Карфаген».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.