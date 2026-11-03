Туск заявил о предотвращении провокации на границе Польши с россией

Польские пограничники в ночь на 3 ноября зафиксировали подозрительную активность вблизи границы с Калининградской областью россии. Благодаря оперативному привлечению сил безопасности Варшаве удалось предотвратить возможную провокацию.

Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, его цитирует RMF24.

31 августа 2026, 16:22 Гибридная война против Европы: российский след в диверсиях на заводах и складах ЕС На инфографике «Слово и дело» – публично известные диверсии на заводах ЕС, участие россии в которых установлено или является более чем вероятным.

Инцидент произошел в районе города Семпополь Варминско-Мазурского воеводства. По словам политика, пограничники доложили о людях с фонарями, которые находились вблизи границы. После фиксации замеченные люди отошли вглубь Калининградской области.

Туск также заявил, что польские службы заранее получали предупреждение о возможных диверсиях и провокациях в начале ноября. В частности, речь шла о возможном проникновении на территорию Польши вооруженных лиц. В ответ власти усилили охрану границы, привлекая дополнительные силы полиции, антитеррористические подразделения и пограничников.

«Нельзя сказать, что нам удалось избежать каких-либо трагических событий сегодня вечером, но мы должны быть очень сосредоточены. Напряженность и эскалация со стороны россии могут продолжаться, и мы должны оставаться сосредоточенными и готовыми предотвратить любые возможные провокации», – добавил премьер Польши.

Напомним, недавно в Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что российская федерация готовит новые провокации в Европе, чтобы дестабилизировать ситуацию и уменьшить поддержку Украины.

Также сообщалось, что НАТО разработало концепцию противодействия россии, которая включает три этапа реагирования на возможное нападение. Сценарий предусматривает готовность Альянса действовать без масштабного участия США.

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