Мерц созывает «Коалицию желающих» в Берлине для координации помощи Украине

Мир
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Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил участников Коалиции желающих в Берлин в ноябре для координации дальнейшей поддержки Украины. Также страны обсуждают дополнительные поставки средств ПВО.
Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц пригласил представителей «Коалиции желающих» на встречу в Берлине в ноябре. Главной темой переговоров станет координация дальнейшей поддержки Украины.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заявление немецкого канцлера, которое приводит «Укринформ».

Мерц объявил о предстоящей встрече, подводя итоги своего турне по странам Азии – Сингапуру, Японии и Южной Корее. По его словам, во время визитов он обсуждал с партнерами дальнейшую помощь Украине.

Канцлер отметил, что поддержка в каждой из этих стран имеет свои особенности и практические формы. В то же время все собеседники выразили готовность помогать Украине и прилагать усилия для завершения войны.

«Я воспринимаю это также как поддержку в рамках «Коалиции желающих», участников которой я пригласил в Берлин через неделю. Мы не будем ослаблять наши усилия по поддержке Украины», – подчеркнул Мерц.

Отдельно глава немецкого правительства сообщил, что Берлин ведет переговоры с рядом государств о возможности дополнительных поставок Украине средств противовоздушной обороны.

По его словам, стороны обсуждают конкретные детали, однако эти консультации проходят непублично. Такой подход необходим, в частности, для сохранения конфиденциальности переговоров со странами, которые еще могут передать Украине соответствующее вооружение.

Мерц также отметил, что в мире существуют серьезные проблемы с поставками систем и средств ПВО. Поэтому Германия пытается максимально использовать все доступные возможности, чтобы усилить украинскую противовоздушную оборону.

Напомним, 24 августа президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал полномасштабные военные учения участников «Коалиции желающих».

Ранее издание The Telegraph писало, что европейская «Коалиция желающих» может столкнуться с кризисом лидерства из-за смены власти в Великобритании и Франции.

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