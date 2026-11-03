Атака рф на Камышеваху: число погибших превысило 30 человек

Число погибших в результате российского авиаудара по Камышевахе Запорожской области возросло до 31 человека. Еще пятеро человек получили ранения, почти 50 человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция на месте удара продолжается.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин в эфире телемарафона.

По его словам, российские войска применили комбинированное вооружение: сначала ударили управляемыми авиабомбами КАБ-500, а затем – ФАБ-3000.

Такие бомбы предназначены для разрушения мощных бетонных укреплений и бункеров. В результате прямого попадания в здании обрушилась бетонная конструкция и возник пожар.

Семикин также сообщил, что в Запорожской области объявили трехдневный траур по погибшим. Он продлится 3, 4 и 5 ноября.

Напомним, российские войска в течение утра 2 ноября нанесли несколько ударов авиабомбами по поселку Камышеваха, в том числе атаковали школу, которую использовали для раздачи гуманитарной помощи местным жителям. Ранее сообщалось о 29 погибших.

А в ночь на 3 ноября враг нанес комбинированный удар по одному из районов Харькова баллистикой и КАБами, попав в медучреждение. Уже известно о 73 пострадавших.

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