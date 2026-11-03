В Закарпатье застройщика и его сообщника подозревают в даче взятки судье на $10 тысяч

На Закарпатье правоохранители разоблачили застройщика и его подельника, которых подозревают в предоставлении 10 тысяч долларов взятки за отмену судебного запрета на строительство жилого комплекса. Обоих мужчин задержали и сообщили им о подозрении.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По информации «Слово и дело», речь идет о застройщике Юрии Сенкуличе.

По данным следствия, строительная компания возводила многоэтажный жилой комплекс на одном из земельных участков Закарпатской области. Однако местные жители обратились в суд, который запретил дальнейшее проведение строительных работ.

Чтобы добиться отмены запрета, руководитель компании вместе с мужем владелицы земельного участка, по версии следствия, решили подкупить судью Ужгородского горрайонного суда.

Посредником в передаче средств они выбрали судью Закарпатского апелляционного суда, с которым у одного из подозреваемых были давние дружеские отношения.

Как установили правоохранители, во время встреч в Ужгороде мужчины сначала предложили, а затем передали судье апелляционного суда 10 тысяч долларов. Деньги предназначались судье местного суда за принятие решения об отмене запрета на строительство.

НАБУ и САП совместно с ГБР разоблачили и задержали обоих фигурантов в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Им сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины – предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, занимающему ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц.

Напомним, недавно Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении депутата Луцкого городского совета по делу о вымогательстве 140 тысяч долларов при содействии в строительстве многоквартирного дома.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.