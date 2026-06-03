Официальный курс доллара США к гривне установил новый рекорд

Национальный банк Украины повысил официальный курс доллара США до нового исторического максимума. В четверг, 4 июня, стоимость американской валюты составит 44,3494 грн.

Соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

19 сентября 2025, 14:44 Какой курс доллара закладывало правительство в бюджет и какой был среднегодовой Прогнозируемый курс доллара в государственном бюджете и реальный по итогу года зачастую отличались за последние шесть лет. Подробнее о разнице с прогнозом и курсом НБУ – на инфографике.

По сравнению со средой, 3 июня, курс доллара вырос на 0,0095 грн. При этом гривна укрепилась по отношению к евро – завтра стоимость будет закреплена на уровне 51,5251 грн (-0,1353).

Стоит также отметить, что с начала года доллар в Украине подорожал на 1,99 грн, а курс европейской валюты с 1 января увеличился на 1,73 грн.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» – как украинцы продавали и покупали валюту во время полномасштабной войны.

Мы также рассказывали, как менялся среднемесячный курс евро с 2022 по 2026 год.

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