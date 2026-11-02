Генштаб Польши заявил об угрозе дестабилизации под прикрытием протестов

Генеральный штаб Вооруженных сил Польши предупредил о возможных провокациях третьих сторон с целью вывести людей на протесты на фоне кризиса вокруг Конституционного суда.

Об этом ведомство сообщило в соцсети X в рамках информационной кампании по противодействию дезинформации и когнитивным операциям.

«Мы знаем, насколько тонка грань между демократической демонстрацией общественного недовольства и спланированными операциями, осуществляемыми субъектами, враждебными по отношению к определенной стране», – отмечается в сообщении.

1 ноября 2026, 13:37 В Еврокомиссии отреагировали на конфликт вокруг Конституционного суда Польши На фоне конфликта между польским парламентом и президентом Каролем Навроцким по поводу назначения судей Конституционного трибунала свою позицию озвучила Еврокомиссия. Там напомнили о полномочиях Сейма и решении Европейского суда по правам человека.

Как поясняют в польском Генштабе, в ходе таких операций создается впечатление, что протестная инициатива возникла снизу, хотя на самом деле ее организуют или направляют внешние силы. Участники демонстраций нередко даже не осознают, что их используют для достижения других целей.

Отмечается, что операция может разворачиваться в несколько этапов. Сначала вражеские спецслужбы выявляют в обществе проблемные вопросы и потенциальные очаги напряженности. Затем с помощью сетей троллей, ботов и скоординированных аккаунтов в социальных сетях разжигают эмоции и углубляют противостояние между различными группами населения.

Следующим этапом, информируют в польском Генштабе, становится вывод людей на улицы, а после начала беспорядков информационные операции усиливают распространение сообщений о хаосе и кризисе.

Среди основных целей таких действий Генштаб называет перегрузку экстренных служб, подрыв чувства безопасности граждан, создание кризиса в принятии решений властями, паралич государственных институтов, влияние на общественное мнение и принуждение страны к геополитическим уступкам.

«Участники акций часто не осознают, что их используют для других целей, нежели те, которые они манифестируют», – говорится в публикации Генштаба.

Напомним, в Польше 30 октября вспыхнуло противостояние вокруг Конституционного трибунала из-за отстранения его председателя Богдана Свенчковского. Парламентарии партии «Право и Справедливость» заявили о «государственном перевороте», а президент Кароль Навроцкий досрочно прервал официальный визит в Сенегал.

Как известно, ранее между президентом Каролем Навроцким и премьером Дональдом Туском вспыхнул публичный спор из-за заявления главы государства о возможной утрате Польшей части территорий.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что со стороны россии стоит ожидать усиления попыток диверсий и провокаций против Европы и, в частности, в польскую сторону еще до Рождества.

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