«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках

Гуманитарная миссия по эвакуации жителей оккупированных Олешек на Херсонщине была успешно завершена. При этом самому пожилому эвакуированному в Украину 94 года, а самому маленькому ребенку – чуть больше года.

Об этом сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«Мгновение, которого ждали: жители Олешек пересекли границу! Гуманитарная миссия завершилась успешно!… Убежден, за этим беспрецедентным, историческим событием следили тысячи людей. Ведь за каждым этапом миссии – не просто договоренности или организационные решения. За ними – человеческие судьбы, годы ожидания, страха и надежды. Самому пожилому человеку, выехавшему, – 94 года. Самому младшему – чуть больше года», – говорится в сообщении.

По его словам, вместе с людьми удалось вывезти собак, кошек, попугая и даже енота. Омбудсмен рассказал, что одна из эвакуированных семей выживала в разрушенном обстрелами доме в Олешках.

«Из-за состояния здоровья отец не мог самостоятельно спуститься с восьмого этажа, ведь лестница была разрушена. Страшно даже представить, в каких условиях приходилось жить этой семье. Люди фактически оказались в ловушке, отрезанные от доступа к еде и воде. Сегодня самое страшное для этой семьи уже позади. Они в безопасности», – написал он.

Как отмечается, другой эвакуированный из Олешек мужчина пережил 16 атак российских дронов и четыре ракетных попадания в свой дом. Один из взрывов произошел в метре от стены его дома.

Лубинец подчеркнул, что это был непростой путь: от переговоров и согласования режима тишины до доставки гуманитарной помощи непосредственно в Олешки и организации выезда гражданского населения. Омбудсмен напомнил, что режим тишины продлится до 22:59 воскресенья, 1 ноября, и станет самым длинным с 2022 года режимом тишины, которого придерживаются обе стороны.

«Для меня чрезвычайно важно, чтобы гуманитарная миссия в Олешках не осталась единичным случаем. Этот опыт имеет потенциал стать основой нового механизма реагирования на самые сложные гуманитарные кризисы – механизма, в центре которого всегда будут стоять люди, их безопасность и право на жизнь», – добавил он.

Лубинец поблагодарил за содействие в организации эвакуации первую леди США Меланию Трамп, президента Владимира Зеленского, народного депутата Давида Арахамию и Силы обороны Украины. По словам омбудсмена, провести операцию удалось благодаря договоренностям с уполномоченной по правам человека в россия Яной Лантратовой.

Кроме этого, Служба безопасности Украины также показала эксклюзивные кадры возвращения украинцев с временно оккупированных Олешек.

Напомним, что 31 октября четыре самолета с жителями оккупированных Олешек, согласившимися выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в Беларуси. Там эвакуированных встретили медики, спасатели и волонтеры.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуированные жители Олешек и окружающей громады уже пересекли украинскую границу в Черниговской области.

Кроме этого, стало известно, что российские оккупационные войска пытаются дискредитировать Силы обороны Украины во время гуманитарной миссии в временно оккупированных Олешках на Херсонщине. В то же время россияне используют режим прекращения огня для усиления собственных военных позиций.

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