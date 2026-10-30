В Олешках началась эвакуация: Корецкий рассказал, как людей доставят в Украину

Национальная безопасность
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30 октября украинская делегация доставила гуманитарную помощь в Олешки, оккупированные российскими армейцами. Началась эвакуация желающих жителей Херсонщины.
Associated Press

Во временно оккупированных войсками российской федерации Олешках началась эвакуация людей. Граждан Херсонщины доставят на территорию Украины сложным маршрутом через Беларусь.

Об этом в пятницу, 30 октября, в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

«Жителей Олешек планируют эвакуировать в Украину через Беларусь», – сказал премьер-министр Украины Корецкий.

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По его словам, до 14:00 планируют завершить первичный медицинский осмотр лиц, согласившихся на эвакуацию. Информацию о состоянии их здоровья передадут Минздраву, чтобы подготовить необходимую помощь. Далее эвакуированные через Беларусь попадут на территорию Украины.

«На Черниговщине и Киевщине они пройдут повторные медосмотры, получат одежду, средства гигиены и другую необходимую помощь», – добавил Корецкий.

Также Корецкий уточнил, что точных цифр относительно желающих выехать нет. Так как спасательная операция продолжается, и данные меняются.

Также известно, что украинская делегация добралась до Олешек благополучно. Началась раздача гуманитарной помощи и эвакуация.

«Мы в Олешках! Украинская делегация благополучно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего», – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, работа продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми с уполномоченной по правам человека в рф Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Ранее мы сообщали, что для жителей временно оккупированных войсками россии Олешек подготовили гуманитарную помощь, 25 автобусов на 750 мест и кареты скорой помощи для эвакуации маломобильных людей.

Также Дмитрий Лубинец заявлял, что маршруты для гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки на Херсонщине уже разминированы.

Тем временем военные сообщают, что войска российской федерации могут готовить наступление на Херсонском направлении, используя гуманитарное перемирие, которое длится в связи с миссией в оккупированных Олешках.

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Россия Украина Гуманитарная помощь Эвакуация Разминирование Дмитрий Лубинец Олешки
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