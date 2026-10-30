В Олешках началась эвакуация: Корецкий рассказал, как людей доставят в Украину

Во временно оккупированных войсками российской федерации Олешках началась эвакуация людей. Граждан Херсонщины доставят на территорию Украины сложным маршрутом через Беларусь.

Об этом в пятницу, 30 октября, в Верховной Раде сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий во время часа вопросов к правительству.

«Жителей Олешек планируют эвакуировать в Украину через Беларусь», – сказал премьер-министр Украины Корецкий.

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По его словам, до 14:00 планируют завершить первичный медицинский осмотр лиц, согласившихся на эвакуацию. Информацию о состоянии их здоровья передадут Минздраву, чтобы подготовить необходимую помощь. Далее эвакуированные через Беларусь попадут на территорию Украины.

«На Черниговщине и Киевщине они пройдут повторные медосмотры, получат одежду, средства гигиены и другую необходимую помощь», – добавил Корецкий.

Также Корецкий уточнил, что точных цифр относительно желающих выехать нет. Так как спасательная операция продолжается, и данные меняются.

Также известно, что украинская делегация добралась до Олешек благополучно. Началась раздача гуманитарной помощи и эвакуация.

«Мы в Олешках! Украинская делегация благополучно добралась до города. Режим тишины длится уже 80 часов и продолжается дальше. Сейчас на месте общаюсь с местными жителями, чтобы услышать об их потребностях и понять, в какой помощи они нуждаются больше всего», – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, работа продолжается в соответствии с договоренностями, достигнутыми с уполномоченной по правам человека в рф Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Ранее мы сообщали, что для жителей временно оккупированных войсками россии Олешек подготовили гуманитарную помощь, 25 автобусов на 750 мест и кареты скорой помощи для эвакуации маломобильных людей.

Также Дмитрий Лубинец заявлял, что маршруты для гуманитарной миссии в временно оккупированные Олешки на Херсонщине уже разминированы.

Тем временем военные сообщают, что войска российской федерации могут готовить наступление на Херсонском направлении, используя гуманитарное перемирие, которое длится в связи с миссией в оккупированных Олешках.

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