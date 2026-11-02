Суд оставил без изменений приговор экс-директору предприятия «Полтаватопливо» Горященко

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда не удовлетворила жалобу на приговор, которым к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы осудили бывшего директора коммунального предприятия «Полтаватопливо» Николая Горященко.

Об этом в понедельник, 2 ноября, сообщила пресс-служба САП.

«2 ноября 2026 года Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений приговор ВАКС от 05 июня 2026 года, которым бывший и.о. директора коммунального предприятия «Полтаватопливо» Н. Горященко признан виновным в злоупотреблении служебным положением, что повлекло территориальной общине 12,7 млн грн убытков», – говорится в сообщении САП.

Таким образом, Горященко признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Ему назначено наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности, сроком 1 год со штрафом 8 500 гривен.

Постановление вступает в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в кассационном порядке непосредственно в Верховный Суд в течение трех месяцев.

Как известно, в рамках досудебного расследования было установлено, что исполняющий обязанности директора ПОКПКП «Полтаватопливо» в июне 2020 года заключил с частным обществом договор о предоставлении возвратной финансовой помощи на сумму 1,890 млн грн сроком один месяц, осознавая, что коммунальное предприятие не сможет вернуть указанные средства.

Впоследствии он подписал «мировое соглашение», согласно условиям которого «Полтаватопливо» обязуется до 01.10.2020 погасить свою задолженность или передать в собственность частного общества недвижимое имущество соответствующей стоимости, находящееся в управлении предприятия.

Продолжая реализацию плана, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия единолично, без согласия собственника, осуществил отчуждение коммунального имущества в пользу частного общества.

«В частную собственность было передано 6 производственных зданий с хозяйственными зданиями и сооружениями, расположенных в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, а также в трех населенных пунктах в Козельщинском, Машевском и Решетиловском районах, общей стоимостью 1 794 874 грн», – говорится в сообщении.

Однако, выводами комплексной судебной оценочно-строительной и экономической экспертиз установлено, что рыночная стоимость этого имущества достигает 14 526 029 грн.

Напомним, детективы НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-директору КП «Полтаватопливо» в мае 2024 года.

В феврале 2025 года Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение дела по обвинению бывшего исполняющего обязанности директора Полтавского областного коммунального производственно-коммерческого предприятия «Полтаватопливо» Николая Горященко в злоупотреблениях на 13 млн грн.

А в июле 2026 года Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сообщила, что рассмотрит жалобу на приговор, которым к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы осудили бывшего директора.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.