Российский корабль-шпион следил за учениями НАТО у берегов Шотландии

Военно-морские силы Великобритании перехватили российский разведывательный корабль «Виктор Леонов», следивший за учениями НАТО вблизи Внешних Гебридских островов у побережья Шотландии.
Об этом сообщает The Telegraph.
Корабль класса «Вишня» находился вблизи архипелага с 29 сентября по 8 октября. В это время он следил за кораблями Альянса, участвовавшими в учениях Strike Warrior. В маневрах было задействовано около 2 тысяч военных из шести стран НАТО.
Для наблюдения за судном британские военные привлекли вертолеты Merlin, которые были переброшены с базы в Корнуолле в аэропорт Глазго-Престик.
«Эта операция стала важнейшим способом продемонстрировать — нам самим, нашим противникам и всей стране, – что мы готовы и способны обеспечивать безопасность государства в круглосуточном режиме», – заявил командир авиабазы в Корнуолле Джеймс Холл.
По данным издания, активность россии вблизи британских вод за первые семь месяцев текущего года выросла на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Москва использует для этого не только военные корабли, но и гражданские суда и рыболовные траулеры, в частности для слежки за подводной инфраструктурой.
Напомним, накануне стало известно, что Британия впервые задействовала беспилотник для слежения за кораблями рф.
А летом сообщалось, что военный корабль рф провел учебные артиллерийские стрельбы примерно в 40 морских милях к югу от британского Плимута.
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