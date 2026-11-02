ВАКС уменьшил залог обвиняемому депутату Сумского облсовета

Политика
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Коллегия судей поддержала просьбу стороны защиты об изменении меры пресечения, примененной к депутату.
фото: Facebook

Высший антикоррупционный суд уменьшил с 1,96 млн грн до 908 400 грн размер залога, определенного депутату Сумского областного совета Владимиру Поцелуеву. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет его в предоставлении неправомерной выгоды начальнику Сумской городской военной администрации Алексею Дрозденко.

Такое решение 26 октября приняла коллегия судей ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, Высший антикоррупционный суд отпустил под 1,9 млн грн залога депутата Поцелуева. На него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из города Сумы без разрешения; сообщать об изменении места своего проживания; воздерживаться от общения с другим обвиняемым депутатом Сумского облсовета Магомедом Галаевым и свидетелем; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет. Позже срок действия обязанностей истек и их не продлевали. Сторона защиты просила изменить меру пресечения.

«Удовлетворить ходатайство об изменении меры пресечения. Изменить (Поцелуеву – ред.) примененную к нему в уголовном производстве меру пресечения в виде залога путем уменьшения ее размера с 1 968 200 грн до 908 400 грн», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП разоблачили двоих депутатов Сумского облсовета. По версии следствия, депутаты Сумского облсовета предлагали деньги главе Сумской ГВА за укрупнение больницы путем присоединения к ней других медицинских учреждений, а также за назначение одного из депутатов на должность главного врача.

Кроме этого, депутаты предлагали передавать чиновнику 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования созданного медучреждения. При передаче первого транша в размере 50 тысяч долларов депутатов задержали «на горячем».

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