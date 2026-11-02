ЕС до сих пор закупает аммиак у российской компании, связанной с производством взрывчатки – СМИ

Евросоюз продолжает импортировать российский аммиак от компании EuroChem, которая одновременно поставляет сырье предприятиям российской оборонной промышленности.

Как отмечает информационное агентство «Tagesschau», сама компания остается вне санкционного списка ЕС и может легально продавать свою продукцию европейским покупателям.

Согласно материалам немецкого общественного вещателя SWR, который исследовал маршруты транспортировки аммиака, финансовую документацию производителя и материалы эстонской разведки, 5 октября в химический порт Антверпена в Бельгии прибыл танкер Eco Sorcerer с более чем 20 тыс. тонн российского аммиака. За десять дней до этого судно загрузили в российском порту Усть-Луга на терминале EuroChem.

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С помощью спутниковых данных журналисты установили, что такие перевозки происходят регулярно. В бельгийском порту танкер пришвартовался на территории, которую совместно используют химический концерн BASF и EuroChem.

Импорт российского аммиака в ЕС остается разрешенным в рамках специальной квоты объемом 700 тыс. тонн в год. Такое решение стало компромиссом после обсуждения ужесточения торговых ограничений в 2025 году.

Аммиак используется прежде всего для производства азотных удобрений. Его производят из природного газа, поэтому экспорт этой продукции позволяет России получать доходы от собственных энергетических ресурсов даже в условиях сокращения прямых поставок газа в Европу.

Отмечается, что EuroChem относится к крупнейшим мировым производителям сырья для удобрений. Ее основатель, российский миллиардер Андрей Мельниченко, находится под санкциями ЕС с 2022 года. После введения ограничений он передал свою долю в бизнесе жене. В то же время, как отмечает SWR, в российских публикациях Мельниченко продолжает фигурировать как лицо, связанное с управлением и развитием компании.

Самой важной частью расследования стали связи EuroChem с российской оборонной промышленностью. По данным журналистов, финансовая документация предприятия свидетельствует о поставках азотной кислоты производителям боеприпасов в России.

Эту информацию дополняет обнародованный в 2026 году отчет Службы внешней разведки Эстонии. По оценке разведчиков, завод EuroChem в Новомосковске является одним из ключевых российских производителей концентрированной азотной кислоты, необходимой для изготовления взрывчатых веществ.

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Эстонская разведка отмечает, что значительные перебои в работе этого предприятия и химического завода «Уралхима» в Березниках могут серьезно нарушить цепочки поставок сырья для российского производства боеприпасов.

При этом непосредственной связи между конкретными партиями аммиака, поступающими в ЕС, и производством взрывчатки журналисты не устанавливали. Речь идет о разных направлениях деятельности одной компании, которая получает доходы от европейского рынка и одновременно обеспечивает российскую военную промышленность необходимыми химическими компонентами.

Эксперт по санкциям Киевской школы экономики Бенджамин Гильгеншток считает ситуацию свидетельством пробелов в европейских ограничениях. По его мнению, компании, играющие важную роль в обеспечении российской военной экономики, должны попадать под санкции независимо от их гражданской деятельности.

Евродепутат от Люксембурга Изабель Визелер-Лима также раскритиковала сохранение торговли с российскими предприятиями, связанными с военным производством. Она подчеркнула необходимость сокращения экономической зависимости ЕС от россии.

Напомним, Европейский Союз импортировал рекордный объем российского сжиженного природного газа из арктического проекта «Ямал СПГ». В течение последних девяти месяцев 2026 года Европа выкачала 12,18 млн тонн СПГ.

Также мы информировали, что Бельгия стала полностью зависима от российского сжиженного природного газа (СПГ) из-за сокращения поставок из других регионов на фоне войны на Ближнем Востоке.

Кроме этого, мировые медиа писали, что импорт СПГ из россии в Европу вырос на 25%, несмотря на обещания отказаться от него.

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