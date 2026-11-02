ОГП завершил расследование в отношении бывшего генпрокурора Кравченко: что известно

Офис генерального прокурора завершил служебное расследование относительно обстоятельств выезда за границу бывшего руководителя органа Руслана Кравченко в рамках служебной командировки.

Его признали виновным в служебном проступке из-за выезда за границу, сообщил и.о. генпрокурора Антон Ковальский во время встречи с журналистами, цитирует «Укринформ».

«Служебное расследование окончено. Было установлено нарушение: он подписал приказ, который сам сделал. И использовал безосновательно приглашение в иностранное государство для выезда за границу», – отметил Ковальский.

По его словам, Кравченко безосновательно использовал приглашение на Генассамблею ПАСЕ, которое поступило его заместителю Виктору Логачеву. Тот ранее отказался от участия в мероприятии, о чем сообщили международной организации.

25 сентября 2026, 15:38 Экс-генпрокурор Кравченко получил за сентябрь рекордную зарплату свыше 300 тысяч грн – СМИ Несмотря на отставку, бывший генеральный прокурор Руслан Кравченко получил за сентябрь в Офисе генпрокурора рекордную зарплату в размере свыше 300 тысяч гривен.

Кроме того, Кравченко самостоятельно подготовил и подписал приказ о собственной командировке, хотя этим должен был заниматься департамент международного сотрудничества.

По результатам расследования, экс-генпрокурор нарушил ряд ведомственных нормативных актов и заслуживает дисциплинарной ответственности. В то же время материального ущерба Офису генпрокурора он не нанес.

Также Ковальский рассказал, что в рамках служебного расследования было выяснено, что Кравченко не использовал служебное авто для выезда за границу, а также заранее написал заявление об отказе от государственной охраны.

«Четвертого сентября Кравченко пригласил к себе начальницу Управления государственной охраны Офиса генпрокурора и попросил у нее печать ОГП, которая должна храниться у этой чиновницы. Печать Кравченко оставил себе на выходные. В субботу, 5 сентября, Кравченко находился на рабочем месте. Также он был в ОГП в воскресенье, 6 сентября. Служебное расследование пришло к выводу, что Кравченко написал и напечатал приказ о своей командировке сам, а затем подписал его и заверил печатью ОГП. Для выезда за границу бывший генпрокурор использовал запрос на участие в заседании ПАСЕ», – отметили в ОГП.

В понедельник, 7 сентября, сотрудники нашли в кабинете Кравченко гербовую печать ОГП и конверт, в котором был приказ о его командировке. Кадровый департамент, как отметил Ковальский, зарегистрировал этот приказ, поскольку тогда не было известно, что Кравченко не вернется в Украину.

Ковальский также подчеркнул, что вопрос, привлекать ли Руслана Кравченко к уголовной ответственности, находится в компетенции НАБУ и САП, которые проводят уголовное расследование относительно коррупции в ОГП, известное как операция «Карфаген».

Напомним, ранее в ГПСУ заявили, что экс-генпрокурор Руслан Кравченко выехал через пункт пропуска «Шегини» законно. Пограничники объяснили, почему сработало поручение в базе и был ли запрет на выезд.

А журналист-расследователь «Украинской правды» Михаил Ткач со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что при попытке выехать из Украины 14 сентября в пункте пропуска «Шегини» у Руслана Кравченко забрали паспорт и долгое время не возвращали.

Ранее журналисты-расследователи выяснили, где именно скрывается экс-генпрокурор Кравченко.

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