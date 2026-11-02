Силы ПВО за ночь сбили более 150 дронов, которыми рф атаковала Украину

Российские войска в ночь на 2 ноября выпустили по Украине 193 ударных беспилотника различных типов. Силы ПВО обезвредили большинство вражеских воздушных целей.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как отмечается, с 18:00 1 ноября враг атаковал Украину 193 ударными БпЛА типа Shahed (75 из них – реактивные), Гербера, дронами-имитаторами типа «Пародия» с направлений: Орел, Курск, Брянск – рф, ВОТ Донецк, ВОТ АР Крым – Гвардейское.

Противовоздушной обороной был сбит или подавлен 154 вражеский БпЛА типа Shahed (58 из них – реактивные), Гербера, дронов других типов, более 6 ударных беспилотников еще в воздухе, боевая работа продолжается!

Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника на 26 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Напомним, российские оккупационные войска в воскресенье, 1 ноября, нанесли очередные удары по Днепропетровской области. Под массированными обстрелами оказались Никопольский, Павлоградский, Каменский и Синельниковский районы, в результате чего пострадали мирные жители.

А в Винницкой области в результате российской атаки в воскресенье, 1 ноября, погибли два человека, еще трое раненых детей были госпитализированы.

Также в течение дня 1 ноября российские войска запустили по Украине 326 ударных беспилотников, в том числе 55 реактивный дрон. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 280 вражеских дронов.

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