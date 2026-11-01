Россия атаковала энергообъекты Житомирской и Киевской областей

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Житомирской области без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов. В Киевской области в результате атак повреждены энергообъекты, жилые дома и автомобили, также пострадала женщина.
Об этом сообщили Житомирская и Киевская областные военные администрации.
По данным Житомирской ОВА, из-за последних российских атак на энергетическую инфраструктуру области обесточены более 650 населенных пунктов. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
Информации о погибших и пострадавших в Житомирской области не поступало.
В то же время российские войска вторые сутки подряд атакуют Киевскую область беспилотниками. Последствия ударов зафиксировали в шести районах региона.
В Обуховском районе пострадала женщина. Она получила ссадину в области правой лопатки и испытала острую реакцию на стресс. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в районе повреждены торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства.
В Броварском и Бучанском районах также повреждены энергообъекты. В Бориспольском районе в результате обстрелов повреждены четыре частных дома. Еще по три домовладения пострадали в Фастовском и Белоцерковском районах.
На местах российских ударов продолжают работать оперативные службы.
Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.
В ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона обезвредила 371 вражеский БПЛА.
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