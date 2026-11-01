Россия атаковала энергообъекты Житомирской и Киевской областей

Национальная безопасность
Читати українською
Российские атаки на Житомирскую и Киевскую области привели к перебоям с электроснабжением и повреждению гражданской инфраструктуры.
ГСЧС Украины

В результате российских ударов по энергетической инфраструктуре Житомирской области без электроснабжения остались более 650 населенных пунктов. В Киевской области в результате атак повреждены энергообъекты, жилые дома и автомобили, также пострадала женщина.

Об этом сообщили Житомирская и Киевская областные военные администрации.

По данным Житомирской ОВА, из-за последних российских атак на энергетическую инфраструктуру области обесточены более 650 населенных пунктов. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Информации о погибших и пострадавших в Житомирской области не поступало.

В то же время российские войска вторые сутки подряд атакуют Киевскую область беспилотниками. Последствия ударов зафиксировали в шести районах региона.

В Обуховском районе пострадала женщина. Она получила ссадину в области правой лопатки и испытала острую реакцию на стресс. Пострадавшую госпитализировали. Кроме того, в районе повреждены торговое заведение, объект энергетической инфраструктуры и три транспортных средства.

В Броварском и Бучанском районах также повреждены энергообъекты. В Бориспольском районе в результате обстрелов повреждены четыре частных дома. Еще по три домовладения пострадали в Фастовском и Белоцерковском районах.

На местах российских ударов продолжают работать оперативные службы.

Напомним, в Киеве утром 1 ноября ввели экстренные отключения электроэнергии из-за постоянных российских обстрелов энергетической инфраструктуры.

В ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона обезвредила 371 вражеский БПЛА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Киевская область Житомирская область Энергетика Атака Война с Россией Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Силы ПВО в течение дня сбили более 270 вражеских дронов и шесть «Бандеролей»
Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции
ВСУ эвакуировали более 160 человек с правобережья Херсонщины во время режима тишины
В Днепре и четырех районах Киевщины ввели экстренные отключения света
На Виннитчине в результате удара вблизи общежития погибли люди, пострадали дети
ООН завершила более чем 30-летнюю политическую миссию в Сомали
Папа Римский отреагировал на проведение гуманитарной миссии в оккупированных Олешках
В Киеве открыли бюст венгерского премьера, казненного советской властью
Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии
БПЛА впервые упали на территории Тарутинской степи, повреждена уникальная степная экосистема
Больше новостей