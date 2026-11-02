Приложение «Повітряна тривога» приостановило работу из-за взлома: что известно

Национальная безопасность
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Команда приложения «Воздушная тревога» подтвердила хакерское вмешательство, отключила push-уведомления и временно приостановила работу сервиса. Разработчики заверили, что персональные данные пользователей не пострадали.
фото: Associated Press

Команда приложения «Повітряна тривога» подтвердила несанкционированное вмешательство в его работу и сообщила о временном приостановлении сервиса. Разработчики заверили, что персональные данные пользователей не пострадали.

Об этом говорится в сообщении команды приложения в Telegram.

Сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережили Киев и области Украины в сентябреКрасная и желтая опасность. Сколько дифференцированных сигналов тревоги прозвучало в Киеве и областях Украины в сентябре – на инфографике «Слово и дело».

По словам разработчиков, сторонние лица осуществили несанкционированное вмешательство в работу сервиса. В ответ на это команда отключила push-уведомления и временно приостановила работу приложения.

«Сегодня сторонние лица осуществили несанкционированное вмешательство в работу приложения. Мы отключили пуш-уведомления и временно приостановили работу приложения», – сообщили разработчики.

В то же время они подчеркнули, что приложение не хранит персональные данные, поэтому утечки такой информации не произошло и угрозы для пользователей нет.

В настоящее время команда работает над восстановлением сервиса. Также пользователей призвали не переходить по ссылкам из подозрительных уведомлений.

Напомним, вечером 1 ноября пользователи приложения начали получать фейковые сообщения о радиационной и химической опасности, уличных боях и угрозе применения российской ракеты «Орешник». Уведомления поступали на русском языке.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережил Киев и области Украины в сентябре.

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Воздушные силы Хакерская атака Воздушная тревога Тревога
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