В россии после кибератаки на приложение МЧС распространили сообщения о ядерной угрозе

В ночь на 2 ноября неизвестные совершили кибератаку на мобильное приложение Министерства по чрезвычайным ситуациям россии. Пользователям начали поступать фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по регионам страны.

Об этом сообщили российское государственное агентство ТАСС и само МЧС рф.

В ведомстве подтвердили, что приложение подверглось массированной кибератаке. В настоящее время специалисты работают над восстановлением его работы.

По данным российского медиа ASTRA, сообщения о ядерной угрозе также распространялись через региональные каналы МЧС в мессенджере MAX.

В рассылке шла речь о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам россии на носителях P1-SUN. Людей призывали запастись продуктами и прятаться в подвалах.

О подобных сообщениях, в частности, заявляли на Камчатке. Местные ресурсы опровергли информацию о ядерной угрозе и назвали ее попыткой посеять панику.

Напомним, вечером 1 ноября украинцы получили фейковые сообщения о радиационной и химической угрозе. Уведомления поступили в официальное приложение «Повітряна тривога».

Впоследствии разработчики подтвердили стороннее вмешательство в работу приложения и сообщили, что работают над полноценным восстановлением его работы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.