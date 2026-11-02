В россии после кибератаки на приложение МЧС распространили сообщения о ядерной угрозе

Мир
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В ночь на 2 ноября в россии заявили о кибератаке на приложение МЧС и региональные каналы ведомства. Пользователей пугали сообщениями о запуске ядерных боеголовок.
фото: ТАСС

В ночь на 2 ноября неизвестные совершили кибератаку на мобильное приложение Министерства по чрезвычайным ситуациям россии. Пользователям начали поступать фейковые сообщения о якобы запуске ядерных боеголовок по регионам страны.

Об этом сообщили российское государственное агентство ТАСС и само МЧС рф.

В ведомстве подтвердили, что приложение подверглось массированной кибератаке. В настоящее время специалисты работают над восстановлением его работы.

По данным российского медиа ASTRA, сообщения о ядерной угрозе также распространялись через региональные каналы МЧС в мессенджере MAX.

В рассылке шла речь о якобы запуске ядерных боеголовок по всем регионам россии на носителях P1-SUN. Людей призывали запастись продуктами и прятаться в подвалах.

О подобных сообщениях, в частности, заявляли на Камчатке. Местные ресурсы опровергли информацию о ядерной угрозе и назвали ее попыткой посеять панику.

Напомним, вечером 1 ноября украинцы получили фейковые сообщения о радиационной и химической угрозе. Уведомления поступили в официальное приложение «Повітряна тривога».

Впоследствии разработчики подтвердили стороннее вмешательство в работу приложения и сообщили, что работают над полноценным восстановлением его работы.

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