В течение дня 1 ноября российские войска запустили по Украине 326 ударных беспилотников, в том числе 55 реактивных дронов. Украинская противовоздушная оборона уничтожила и подавила 280 вражеских дронов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

29 октября 2026, 14:48 Российские дроны «Герань-5» уже разгоняются до 1000 км/ч во время манёвров – «Флеш» Российские беспилотники «Герань-5» во время маневрирования уже способны развивать скорость до 1000 км/ч.

По данным военных, россия атаковала Украину в период с 6:30 до 19:00. Среди запущенных врагом дронов 55 были реактивными. Как отмечается, среди использованных средств были также беспилотники «Гербера» и шесть S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

В течение указанного периода силам противовоздушной обороны удалось сбить и подавить 274 беспилотника, из которых – 46 реактивных, а также все шесть «Бандеролей».

При этом по состоянию на 19:00 в воздушном пространстве Украины оставалось около 20 ударных беспилотников. Уточняется, что боевая работа продолжается.

Как известно, в ночь на воскресенье, 1 ноября, российские войска атаковали Украину 433 ударными беспилотниками различных типов, в частности Shahed, «Гербера» и дронами-имитаторами «Пародия». Украинская противовоздушная оборона обезвредила 371 вражеский БПЛА.

Напомним, советник президента «Флеш» объяснил, почему россия снова массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами».

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский хочет одолжить ракеты ПВО у партнеров до поставок из США.

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