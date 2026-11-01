В приложении «Повітряна тривога» появились фейковые оповещения о «радиационной угрозе»

Национальная безопасность
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В приложении Повітряна тривога появились сообщения о ядерной и химической угрозах. В Воздушных силах ВСУ и ЦПД заявили о возможной кибератаке и заверили, что радиационной опасности нет.
фото: РБК-Украина

Вечером 1 ноября пользователи официального приложения «Повітряна тривога» начали получать фейковые сообщения о радиационной опасности, химической угрозе и уличных боях в Киеве.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации и в Воздушных силах ВСУ.

Вечером украинцы получили странные оповещения в приложении, которое извещает о воздушных тревогах. В сообщениях шла речь о «ядерной», «химической» угрозах и «уличных боях в Киеве».

В приложении Повітряна тривога появились сообщения о ядерной и химической угрозах. В Воздушных силах ВСУ и ЦПД заявили о возможной кибератаке и заверили, что радиационной опасности нет.
Сообщение, которое получили в приложении пользователи.Фото: скриншот из приложения «Повітряна тривога»Изображение максимального размера (откроется в новом окне)

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ заявили, что приложение, вероятно, подверглось вражескому воздействию. В ВС подчеркнули, что никакой радиационной угрозы в Украине нет, и призвали граждан сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО также сообщили о том, что приложение могли взломать. Там посоветовали не переходить по ссылкам, которые появились в приложении.

На данный момент приложение временно не работает.

Где получать оповещения о тревоге

В Минцифры рассказали, как следить за воздушными тревогами во время временных проблем с приложением «Повітряна тривога».

Украинцам советуют:

  • Включить экстренные оповещения на смартфоне. Государственная система экстренного оповещения отправляет сигналы об опасности даже тогда, когда на устройстве включен режим тишины.
  • Обращать внимание на сирены и, услышав сигнал воздушной тревоги с улицы или получив официальное сообщение о ней, нужно немедленно направляться в ближайшее укрытие.
  • Следить за официальными источниками, в частности, проверенную информацию о воздушных угрозах и движении вражеских целей публикуют в каналах Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее в официальном приложении «Повітряна тривога» появилась карта ориентировочного движения вражеских дронов и ракет.

А на инфографике «Слово и дело» можно узнать, сколько часов «желтой» и «красной» тревоги пережил Киев и области Украины в сентябре.

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