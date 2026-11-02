Илияна Йотова побеждает на выборах в Болгарии: что известно о ее позиции по россии и Украине

Действующая президентка Болгарии Илиана Йотова, которая является сторонницей диалога с россией, побеждает во втором туре президентских выборов, который состоялся 1 ноября. После обработки 98,43% протоколов она набирает 57,64% голосов избирателей.

Об этом сообщает болгарский общественный вещатель BNT, публикуя данные Центральной избирательной комиссии.

По предварительным результатам, пара Илианы Йотовой и кандидата в вице-президенты Кирилла Вылчева получает 57,64% голосов. Андрей Гюров и его кандидат в вице-президенты Георги Кандев набирают 39,40%. Еще 2,96% избирателей выбрали вариант «Не поддерживаю никого».

Оппонент Йотовой Андрей Гюров уже признал результаты выборов.

«Принимаем результаты такими, какими их увидели. Так проголосовали граждане Болгарии. Ничто не было напрасно, и лучшее впереди», – заявил он.

В свою очередь, Илиана Йотова поблагодарила граждан за доверие и партию «Прогрессивная Болгария» за поддержку. Отдельно она отметила роль премьер-министра Болгарии Румена Радева во время избирательной кампании.

2 октября 2026, 05:17 «Называют пророссийским»: премьер Болгарии объяснил свою позицию относительно войны в Украине Премьер Болгарии Румен Радев заявил, что не поддерживает россию, но выступает за переговоры с Москвой и более активное использование дипломатии для завершения войны в Украине.

Как отмечает Bloomberg, победа Йотовой укрепляет политические позиции премьер-министра Румена Радева, с которым она работала девять лет в должности вице-президента. Радев выступает против предоставления Украине военной помощи и санкций в отношении Москвы, а также призывает Евросоюз восстановить отношения с россией.

Сама Йотова также неоднократно высказывалась за диалог с Москвой. В частности, она отказывалась возлагать на Кремль ответственность за недавние атаки дронов в Черном море, ссылаясь на отсутствие доказательств. В то же время ее соперник Гюров во время короткого пребывания на посту премьер-министра подписал с Киевом десятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Йотова станет первой женщиной, избранной президенткой Болгарии. Хотя должность главы государства в стране преимущественно церемониальная, президент имеет право вето на законодательные решения и является верховным главнокомандующим.

Напомним, на инфографике «Слово и дело» можно подробнее узнать, чем известен экс-президент и действующий премьер Болгарии Румен Радев, которого называют пророссийским политиком, хотя сам он это отрицает.

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