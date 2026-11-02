Не всем пенсионерам-ВПЛ нужно проходить идентификацию: какие условия действуют в 2026 году

Статус внутренне перемещенного лица сам по себе не обязывает пенсионера проходить ежегодную физическую идентификацию до 31 декабря 2026 года. Важно, где человек фактически проживает и какие данные о нем указаны в пенсионном деле.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Ежегодную физическую идентификацию до конца года должны проходить получатели пенсий или страховых выплат, которые временно проживают за границей или на временно оккупированных территориях. Это требование не зависит от того, имеет ли человек статус ВПЛ.

В то же время пенсионеру, который выехал с оккупированной территории на подконтрольную Украине, проходить такую идентификацию не нужно, если он:

фактически проживает на подконтрольной территории Украины;

сообщил в Пенсионный фонд о переезде;

перевел выплату пенсии по новому месту жительства.

То есть самого переезда недостаточно. Если в пенсионном деле до сих пор указан адрес на временно оккупированной территории, нужно обновить информацию о месте жительства и оформить перевод выплаты.

Как изменить адрес получения пенсии

Для этого необходимо подать заявление о выплате пенсии по новому месту фактического проживания. Сделать это можно двумя способами:

Лично – обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Онлайн – подать заявление через личный кабинет на веб-портале ПФУ.

После обработки заявления в пенсионном деле укажут фактическое место жительства на подконтрольной Украине территории. По разъяснению Пенсионного фонда, это позволит продолжать выплату пенсии без прохождения ежегодной физической идентификации.

При этом менять зарегистрированное место жительства не нужно. В соответствии со статьей 47 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию могут выплачивать по фактическому адресу в пределах Украины, который человек указал в заявлении.

Проверить дату и способ последней физической идентификации можно с помощью сервиса «Моя идентификация» на портале Пенсионного фонда.

Напомним, ранее сообщалось, что внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) могут отменить ежемесячные выплаты на проживание из-за внесения ошибочных сведений об их выезде за границу. Подобные сбои случаются даже в случаях, когда человек вообще не покидал пределы Украины или уже давно вернулся домой, но государственные реестры не обновили соответствующие данные.

Как известно, пенсионерам, которые продолжают работать после выхода на заслуженный отдых, предусмотрен перерасчет пенсионных выплат.

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