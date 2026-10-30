Россияне второй раз за два дня атаковали железнодорожный вокзал в Днепре

Национальная безопасность
Читати українською
Армия рф нанесла новые удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. В результате атаки есть раненая.
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска в пятницу, 30 октября, нанесли новые удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. В результате атаки на территории вокзала возник пожар, есть раненая.

Об атаке сообщили пресс-служба Укрзализныци и глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Украина созывает Совбез ООН после ударов по Днепру, Чернигову и КременчугуУкраина созывает срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за усиления атак со стороны россии.

В УЗ отметили, что враг нанес по вокзалу несколько ударов. Эвакуацию объявили раньше времени, пассажиры и железнодорожники находились в укрытиях.

На подземных уровнях вокзала обустроили зоны для продолжительного пребывания людей. Из-за ситуации с безопасностью возможны задержки движения поездов.

«Просим пассажиров и всех находящихся на вокзале оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Если некритически совершать поездку сегодня – билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату», – добавили в УЗ.

Напомним, российские войска днем 29 октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре. Погибли 15 человек, есть раненые.

Также сообщалось, что в Днепре утром 30 октября остановился весь городской электрический транспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили объекты энергетики города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Днепр Вокзал Железная дорога Вторжение России Обстрел Война в Украине
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Обломки дрона упали на территории ТЦ в Киеве, пострадал ребенок
«Самому пожилому человеку 94 года»: Лубинец рассказал детали о гуманитарной миссии в Олешках
Зеленский провел встречу с Эрдоганом в Турции: ключевые тезисы разговора
В одном из торговых центров Калифорнии произошла стрельба, есть жертва и пострадавшие
Россияне ударили по многоэтажкам в Павлограде, среди раненых есть дети
Верховный лидер Ирана приказал расширить список целей для ударов по США и Израилю
Стычки перед Конституционным трибуналом в Польше: полиция сообщила о задержанных
Россияне пытаются дискредитировать ВСУ во время режима тишины в Херсонской области
Правительство и международные партнеры обсудили восстановление транспортной инфраструктуры
В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек
Больше новостей