Россияне второй раз за два дня атаковали железнодорожный вокзал в Днепре

Российские оккупационные войска в пятницу, 30 октября, нанесли новые удары по железнодорожному вокзалу в Днепре. В результате атаки на территории вокзала возник пожар, есть раненая.

Об атаке сообщили пресс-служба Укрзализныци и глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

30 октября 2026, 17:09 Украина созывает Совбез ООН после ударов по Днепру, Чернигову и Кременчугу Украина созывает срочное заседание Совбеза Организации Объединенных Наций из-за усиления атак со стороны россии.

В УЗ отметили, что враг нанес по вокзалу несколько ударов. Эвакуацию объявили раньше времени, пассажиры и железнодорожники находились в укрытиях.

На подземных уровнях вокзала обустроили зоны для продолжительного пребывания людей. Из-за ситуации с безопасностью возможны задержки движения поездов.

«Просим пассажиров и всех находящихся на вокзале оставаться в укрытии до отбоя воздушной тревоги. Если некритически совершать поездку сегодня – билет можно сдать со 100% компенсацией и выбрать поездку в другую дату», – добавили в УЗ.

Напомним, российские войска днем 29 октября атаковали реактивным беспилотником гражданский электропоезд на железнодорожном вокзале в Днепре. Погибли 15 человек, есть раненые.

Также сообщалось, что в Днепре утром 30 октября остановился весь городской электрический транспорт в результате ударов армии российской федерации, которые повредили объекты энергетики города.

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