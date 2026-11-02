В Болгарии подсчитали первые голоса во втором туре выборов президента: кто лидирует

В Болгарии обнародовали первые официальные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся 1 ноября. Действующая президентка Илиана Йотова существенно опережает своего соперника – бывшего временного премьер-министра Андрея Гюрова.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, которые обнародовало болгарское издание BNT News, после обработки 17,39% протоколов участковых избирательных комиссий результаты распределились так:

Илиана Йотова и Кирилл Вылчев – 57,94%;

Андрей Гюров и Георгий Кандев – 39%;

«Не поддержали никого» – 3,05%.

26 октября 2026, 12:51 Выборы в Болгарии: во второй тур выборов прошли пророссийский и проукраинский кандидаты 1 ноября в Болгарии состоится второй тур выборов президента и вице-президента страны. В него прошли пророссийская Илияна Йотова и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Ранее первые результаты экзитполов также засвидетельствовали преимущество Йотовой. По данным социологического агентства «Мяра», она могла получить 58,2% голосов, тогда как Гюров – 38,6%. Еще 3,2% избирателей якобы проголосовали против всех.

Андрей Гюров уже заявил, что принимает результаты голосования. Он подчеркнул, что именно так решили граждане Болгарии, и призвал после завершения избирательной кампании стремиться к единству, а не к расколу.

Явка избирателей, по данным BNT News, по состоянию на 20:00 составила 26,8%.

Первый тур президентских выборов состоялся 25 октября. Тогда Илиана Йотова также заняла первое место, набрав 35,3% голосов. Ее соперник Андрей Гюров получил 32,4%. Третьим стал лидер пророссийской ультраправой партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Напомним, Илиана Йотова заняла должность президентки Болгарии в январе 2026 года после отставки Румена Радева.

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