В Болгарии подсчитали первые голоса во втором туре выборов президента: кто лидирует

Мир
Читати українською
В Болгарии обнародовали первые официальные результаты второго тура президентских выборов. Илиана Йотова набирает 57,94 процентов, Андрей Гюров – 39 процентов.
фото: bntnews.bg

В Болгарии обнародовали первые официальные результаты второго тура президентских выборов, который состоялся 1 ноября. Действующая президентка Илиана Йотова существенно опережает своего соперника – бывшего временного премьер-министра Андрея Гюрова.

По данным Центральной избирательной комиссии Болгарии, которые обнародовало болгарское издание BNT News, после обработки 17,39% протоколов участковых избирательных комиссий результаты распределились так:

  • Илиана Йотова и Кирилл Вылчев – 57,94%;
  • Андрей Гюров и Георгий Кандев – 39%;
  • «Не поддержали никого» – 3,05%.

Выборы в Болгарии: во второй тур выборов прошли пророссийский и проукраинский кандидаты1 ноября в Болгарии состоится второй тур выборов президента и вице-президента страны. В него прошли пророссийская Илияна Йотова и проукраинский экс-премьер Андрей Гюров.

Ранее первые результаты экзитполов также засвидетельствовали преимущество Йотовой. По данным социологического агентства «Мяра», она могла получить 58,2% голосов, тогда как Гюров – 38,6%. Еще 3,2% избирателей якобы проголосовали против всех.

Андрей Гюров уже заявил, что принимает результаты голосования. Он подчеркнул, что именно так решили граждане Болгарии, и призвал после завершения избирательной кампании стремиться к единству, а не к расколу.

Явка избирателей, по данным BNT News, по состоянию на 20:00 составила 26,8%.

Первый тур президентских выборов состоялся 25 октября. Тогда Илиана Йотова также заняла первое место, набрав 35,3% голосов. Ее соперник Андрей Гюров получил 32,4%. Третьим стал лидер пророссийской ультраправой партии «Возрождение» Костадин Костадинов.

Напомним, Илиана Йотова заняла должность президентки Болгарии в январе 2026 года после отставки Румена Радева.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Выборы Болгария Президент Голосование
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек
ЕС до сих пор закупает аммиак у российской компании, связанной с производством взрывчатки – СМИ
Экс-зампрокурора Львовщины осудили, но закрыли дело из-за смерти
Войска рф нанесли авиаудар по жилой застройке в Славянске, есть жертва и раненые
ВАКС уменьшил залог обвиняемому депутату Сумского облсовета
Российский корабль-шпион следил за учениями НАТО у берегов Шотландии
Миллиардеры потратили сотни миллионов на выборы в США: кто стал крупнейшим донором
Генштаб Польши заявил об угрозе дестабилизации под прикрытием протестов
мнениеВзлом приложения «Воздушная тревога»: чем это грозит и каким оповещениям можно доверять
ВАКС рассмотрит иск о конфискации активов полицейского из Киева
Больше новостей