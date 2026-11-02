Во Флориде частный самолет упал возле жилых домов и взорвался, девять погибших

В воскресенье, 1 ноября, в штате Флорида (США) частный самолет Learjet 60 упал вблизи жилых домов и автомобильной дороги, после чего взорвался и загорелся. В результате авиакатастрофы погибли все девять человек, находившихся на борту.

Об этом сообщает ABC News.

16 сентября 2026, 10:53 В США разбился вертолет с журналистами, погибли как минимум три человека В Лос-Анджелесе разбился вертолет, который обеспечивал воздушную съемку для NBC4 и Telemundo 52. В результате аварии погибли как минимум три человека.

Как отмечается, авиакатастрофа произошла около 12:50 по местному времени в городе Гринакрес, округ Палм-Бич. Самолет вылетел из международного аэропорта Остин-Бергстром в Техасе и направлялся на Багамские острова.

На видеозаписях очевидцев видно, как воздушное судно стремительно падает вблизи дороги, после чего происходит мощный взрыв. На месте падения образовалась большая воронка, а над обломками самолета поднялся густой черный дым.

Министр транспорта США Шон Даффи подтвердил гибель всех девяти человек на борту и назвал авиакатастрофу ужасной трагедией.

Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что предварительно информации о погибших или пострадавших на земле нет.

По данным авиадиспетчерских записей и систем отслеживания полетов, перед катастрофой самолет находился на высоте около 10,7 км. Пилоты сообщили о турбулентности, обледенении и осадках, после чего запросили разрешение подняться еще примерно на 610 метров.

Вскоре воздушное судно начало стремительно терять высоту. Скорость снижения сначала составляла около 3 тысяч метров в минуту, затем превысила 6 тысяч и достигла более 9 тысяч метров в минуту. При этом самолет разогнался до скорости, превышавшей его конструкционные ограничения.

Авиационный эксперт Стив Арройо предположил, что обледенение и сильная турбулентность могли стать факторами катастрофы. В то же время окончательные причины падения самолета пока неизвестны.

Из-за авиакатастрофы местные власти эвакуировали около 600 жителей соседнего района мобильных домов. Дорогу вблизи места падения самолета перекрыли на неопределенный срок.

Напомним, в сентябре в Лос-Анджелесе разбился вертолет с журналистами, который обеспечивал воздушную съемку для телеканалов NBC4 и Telemundo 52. В результате аварии погибли по меньшей мере три человека.

А в августе в центральной части американского штата Техас разбился военный ударный вертолет AH-64 Apache. В результате аварии погибли два пилота, находившихся на борту.

Кроме того, ранее в американском штате Калифорния произошла авиакатастрофа во время испытательного полета бомбардировщика B-52. Предварительно, погибли восемь человек, находившихся на борту самолета.

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