Во Франции снова вспыхнули стычки во время протестов, полиция задержала сотни людей

Во Франции десятки тысяч людей в очередной раз вышли на акции протеста против роста стоимости жизни и ухудшения государственных услуг. После преимущественно мирных маршей в Париже, Марселе и других городах начались стычки с полицией. Правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты.

Об этом сообщает The Guardian.

19 октября 2026, 16:50 Франция протестует: почему социальное недовольство перерастает в политический кризис Массовые протесты во Франции переросли в политический кризис накануне президентских выборов. Почему французы выходят на улицы, как этим воспользуются Ле Пен и её оппоненты и угрожает ли смена власти в Париже европейской поддержке Украины?

По данным Министерства внутренних дел Франции, в демонстрациях 31 октября приняли участие около 320 тысяч человек, из них 70 тысяч – в Париже. Полиция задержала 565 человек. В столице ранения получили четверо полицейских и один жандарм.

В Париже группы людей в масках вырывали брусчатку и бросались ею в правоохранителей. Также в полицейских бросили зажигательное устройство. Стычки произошли и в Лионе и Тулузе.

Протесты объединили школьников, студентов, профсоюзы и участников движения «желтых жилетов». Среди их требований – снижение стоимости жизни, сокращение неравенства и улучшение государственных услуг.

Напомним, это уже третья волна протестов во Франции. После предыдущих беспорядков 17 октября студенческие организации анонсировали новые блокировки учебных заведений и участие в общенациональной демонстрации 5 ноября.

Предыдущие акции также сопровождались погромами и уличным насилием. В частности, в субботу, 24 октября, во время очередных демонстраций в Париже и других городах вспыхнули стычки с силовиками, в результате чего полиция задержала около тысячи человек.

После первых масштабных погромов президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации осудил насилие, пообещал наказать виновных и оказать поддержку пострадавшему бизнесу.

На фоне длительного обострения ситуации в нескольких регионах страны даже решили решили ввести комендантский час.

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