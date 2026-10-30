Госдеп США одобрил возможную продажу Украине 500 ракет для Patriot

Национальная безопасность
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Госдеп США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot на 2,1 млрд долларов.
Фото: csis.org

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.

Об этом говорится в сообщении Госдепа.

Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем PatriotДля поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Примерная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов. Ее профинансируют правительства Канады, Германии и Норвегии.

Кроме ракет, пакет предусматривает поставку запасных частей и логистическую и техническую поддержку. В Вашингтоне отметили, что соглашение должно усилить возможности украинской противовоздушной и противоракетной обороны и помочь поддерживать работу существующих систем Patriot на фоне постоянных воздушных атак.

Основным подрядчиком определена американская компания Lockheed Martin. В Госдепе добавили, что продажа не будет нуждаться в направлении дополнительного персонала США в Украину и не повлияет на боеготовность американских вооруженных сил.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский заявлял, что Киев уже почти месяц ожидает подписи министра обороны США Пита Хегсета по поставкам Украине ракет-перехватчиков баллистики для систем ПВО Patriot и NASAMS. Зеленский также рассказал, что за последние 90 дней Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для Patriot.

А главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич накануне заявил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине ракеты ПВО для Patriot. По его словам, поставки были совершены, в частности, «в течение последней недели».

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