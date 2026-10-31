В Днепре произошло смертельное ДТП на Криворожском шоссе, среди погибших есть ребенок

В субботу вечером, 31 октября, в Днепре в дорожно-транспортном происшествии погибли четыре человека, среди которых – ребенок.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

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Отмечается, что авария произошла вечером на перекрестке улицы Гербина и Криворожского шоссе в Чечелевском районе города.

«Вечером поступило сообщение о том, что произошло дорожно-транспортное происшествие на перекрестке улицы Гербина и Криворожского шоссе Чечелевского района города. В результате столкновения легкового автомобиля Hyundai и грузовика DAF погибли 4 человека, из которых 1 ребенок», – говорится в сообщении.

По данным спасателей, тела погибшего водителя и пассажирки чрезвычайники деблокировали из легкового автомобиля с помощью аварийно-спасательного оборудования и передали сотрудникам полиции.

Напомним, в немецком городе Нойштадт-ам-Рюбенберге автомобиль BMW намеренно въехал в группу людей. Пострадали по меньшей мере пять человек, а подозреваемые скрылись с места происшествия.

Также полиция расследует обстоятельства ДТП в Березовском районе Одесской области, во время которого 40-летний водитель автомобиля Chevrolet в состоянии алкогольного опьянения сбил двух 14-летних подростков.

А недавно бывшего судью Алексея Тандыра, совершившего смертельное ДТП на блокпосту в Киеве 26 мая 2023 года, приговорили к девяти годам лишения свободы.

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