Трамп ответил, готов ли пригласить Зеленского на саммит G20

Политика
Читати українською
Президент США Дональд Трамп заявил, что с удовольствием пригласит Владимира Зеленского на саммит G20 в Майами 14–15 декабря.
фото: Eric Lee/Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По его словам, он не видит никаких препятствий для участия украинского лидера.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Репортеры спросили Трампа, пригласит ли он Зеленского на встречу лидеров G20, ведь ранее такое приглашение получил российский президент владимир путин.

«Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем», – ответил американский лидер.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не исключает участия президента Украины в саммите «Группы двадцати», который пройдет в конце года во Флориде. Однако, по его словам, получит ли Владимир Зеленский приглашение, зависит от решения Дональда Трампа.

Как известно, встреча лидеров G20 должна состояться 14–15 декабря в Майами. Ранее Рубио подтвердил, что на это мероприятие пригласили и российского диктатора владимира путина. Трамп также отмечал, что хочет, чтобы тот приехал.

Впрочем, СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Также в Кремле отвергли возможность личной встречи Владимира Зеленского с путиным на полях американского саммита.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Владимир Зеленский Дональд Трамп США G20 Саммит G20
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Силы ПВО в течение дня сбили более 270 вражеских дронов и шесть «Бандеролей»
Зеленский заявил о готовности к встрече с путиным в Турции
ВСУ эвакуировали более 160 человек с правобережья Херсонщины во время режима тишины
В Днепре и четырех районах Киевщины ввели экстренные отключения света
На Виннитчине в результате удара вблизи общежития погибли люди, пострадали дети
ООН завершила более чем 30-летнюю политическую миссию в Сомали
Папа Римский отреагировал на проведение гуманитарной миссии в оккупированных Олешках
В Киеве открыли бюст венгерского премьера, казненного советской властью
Украина за три дня поразила НПЗ, которые обеспечивают 10% нефтепереработки россии
БПЛА впервые упали на территории Тарутинской степи, повреждена уникальная степная экосистема
Больше новостей