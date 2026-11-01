Трамп ответил, готов ли пригласить Зеленского на саммит G20

Президент США Дональд Трамп выразил готовность пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит G20, который состоится в декабре в Майами. По его словам, он не видит никаких препятствий для участия украинского лидера.

Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Репортеры спросили Трампа, пригласит ли он Зеленского на встречу лидеров G20, ведь ранее такое приглашение получил российский президент владимир путин.

«Я бы... да, я бы с удовольствием. Без проблем», – ответил американский лидер.

Напомним, ранее Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что не исключает участия президента Украины в саммите «Группы двадцати», который пройдет в конце года во Флориде. Однако, по его словам, получит ли Владимир Зеленский приглашение, зависит от решения Дональда Трампа.

Как известно, встреча лидеров G20 должна состояться 14–15 декабря в Майами. Ранее Рубио подтвердил, что на это мероприятие пригласили и российского диктатора владимира путина. Трамп также отмечал, что хочет, чтобы тот приехал.

Впрочем, СМИ сообщали, что глава Кремля, вероятно, проигнорирует встречу G20 и вместо этого планирует переговоры с Си Цзиньпином в Китае.

Также в Кремле отвергли возможность личной встречи Владимира Зеленского с путиным на полях американского саммита.

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