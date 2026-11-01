Россияне разрушили здание исполкома в центре Краматорска

Российская авиация нанесла удар по центральному зданию исполнительного комитета Краматорского городского совета на площади Мира. В результате атаки здание было разрушено.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

Во время обстрела центра Краматорска было разрушено здание горисполкома. О последствиях атаки сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко. Он напомнил, что здание пережило временную оккупацию города в 2014 году, штурмы и его освобождение.

По словам чиновника, исполком был не просто административным зданием, а важной частью истории и идентичности украинского Краматорска.

«Здесь была история, дух машиностроения, революции, жизнь города и его планы. Фундамент украинского Краматорска», – написал Гончаренко.

Напомним, вечером, 31 октября, в результате падения обломков российского беспилотника на территории одного из торговых центров в Оболонском районе Киева была ранена 12-летняя девочка.

В тот же день российские войска нанесли удар по жилым домам в Павлограде, в результате чего травмы и ранения получили как минимум восемь мирных жителей.

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