В воскресенье, 1 ноября, в Болгарии проходит второй тур президентских выборов. За пост главы государства соревнуются исполняющая обязанности президента Илияна Йотова и проукраинский бывший глава правительства Андрей Гюров.

Об этом сообщает болгарская национальная телекомпания БНТ.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени. Голосование продлится до 20:00, однако при наличии очередей его могут продлить еще на час.

В общей сложности право голоса имеют более 6,5 млн граждан Болгарии. По всей стране работают около 9300 избирательных участков, оснащенных электронными машинами для голосования. На участках, где зарегистрировано более 780 избирателей, установили по два таких устройства.

Болгары, находящиеся за границей, могут проголосовать на 613 участках, открытых в 60 странах. Больше всего зарубежных пунктов для голосования расположено в Великобритании, Турции и Германии.

Первый тур выборов отличился низкой явкой. По его результатам Илияна Йотова получила 34,6% голосов, а Андрей Гюров – 31,9%.

За посты президента и вице-президента соревновались 27 кандидатов, а право голоса имели почти 6,6 млн граждан.

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