Новые ракеты для Patriot могут поступить в Украину не раньше 2030 года – СМИ

Украина может получить 500 новых ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot не раньше 2030 года. Несмотря на одобрение продажи со стороны США, такие сроки не помогут решить актуальную проблему нехватки перехватчиков, которые украинской ПВО нужны уже сейчас.

Об этом говорится в публикации корреспондента «Радио Свобода» Алекса Рауфоглу.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

По словам журналиста, объявление о поставках Украине ракет Patriot PAC-3 содержит важное уточнение: речь идет о новых перехватчиках, производство и передача которых ожидаются не раньше 2030 года.

Таким образом, одобрение продажи не означает, что Украина сможет получить ракеты в ближайшее время. По мнению Рауфоглу, такая договоренность почти не повлияет на острую нехватку перехватчиков, с которой сталкивается украинская противовоздушная оборона в преддверии зимы.

В то же время прогресса в вопросе совместного производства перехватчиков также нет. Украина до сих пор не получила разрешения на изготовление ракет PAC-3 на своей территории, а конкретные сроки запуска такого производства не определены.

Как отмечает журналист, на запрос о возможности предоставить Киеву соответствующую лицензию в Пентагоне ответили, что решили дополнительно рассмотреть этот вопрос.

Рауфоглу считает, что сообщения о долгосрочных закупках могут отвлекать внимание от гораздо более насущной потребности – обеспечить Украину перехватчиками, которые уже есть в наличии и могут быть переданы для усиления ее ПВО.

Напомним, Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot. После этого президент Владимир Зеленский призвал США ускорить поставки Украине перехватчиков.

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