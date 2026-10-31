США разрешили продажу Украине ракет для Patriot, но поставки затянутся на годы – Зеленский

Президент Владимир Зеленский призвал США ускорить поставки Украине 500 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot. По его словам, несмотря на одобрение продажи вооружения, его поставка начнется только через несколько лет, что не отвечает нынешним потребностям Украины.

Об этом глава государства написал в соцсетях, комментируя решение Государственного департамента США.

9 июля 2026, 13:03 Главный враг баллистики: характеристики и темпы производства ракет для систем Patriot Для поражения баллистики ПВО Patriot использует ракеты семейств PAC-2 и PAC-3. «Слово и дело» сравнивает на инфографике их дальность действия, вес и ежегодное производство.

Зеленский назвал разрешение на продажу 500 перехватчиков важным решением. В то же время он подчеркнул, что поставки могут начаться только через несколько лет, тогда как Украине эти ракеты нужны уже зимой 2026–2027 годов.

«Пятьсот перехватчиков PAC-3 – это существенно, и уже скоро – этой зимой – это мог бы быть очень эффективный оборонный пакет. Однако определено, что поставки могут начаться только через несколько лет», – отметил президент.

Он призвал американских партнеров найти решение, которое позволило бы передать вооружение именно тогда, когда существует реальная угроза российских атак.

Зеленский также обратил внимание на усиление ударов по украинской энергетической инфраструктуре. По его словам, только за последние две недели октября российские войска нанесли более 30 ударов по важным объектам энергосети.

Президент заявил, что накануне зимы россия начала ударную операцию против систем жизнеобеспечения украинских городов и громад. Среди целей таких атак он назвал электроснабжение, отопление, водоснабжение, мосты и в целом условия жизни людей.

Глава государства напомнил, что Украина просила американских партнеров о зимнем пакете помощи, который предусматривал бы поставки 100 перехватчиков для Patriot ежемесячно. По его оценке, 500 ракет хватило бы для усиления защиты украинского неба в ближайшие месяцы.

Это, по словам Зеленского, также помогло бы Украине сохранить сильные позиции на переговорах и не допустить разрушения нормальной жизни в украинских городах из-за российских обстрелов.

Президент подчеркнул, что США, европейские государства и другие партнеры имеют достаточные запасы перехватчиков PAC-3. Он предложил передать часть этих ракет Украине зимой 2026–2027 годов, а со временем пополнить арсеналы союзников благодаря уже законтрактованному и оплаченному производству.

Вот дословный перевод текста на русский язык с полным сохранением всех ссылок, разметки, специальных встроек и форматирования:

Напомним, ранее стало известно, что Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине 500 ракет PAC-3 MSE для зенитных ракетных комплексов Patriot.

До этого Владимир Зеленский заявлял, что Украина почти месяц ждет подписи главы Пентагона Пита Хегсета для поставки ракет-перехватчиков к системам Patriot и NASAMS. По его словам, за последние три месяца США передали всего 24 такие ракеты. В то же время командующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заверил, что Вашингтон продолжает отгрузку ракет для ПВО, в том числе и в течение последней недели.

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