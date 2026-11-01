Флеш объяснил, почему россия вновь массово атакует Украину бензиновыми «Шахедами»

Днем 31 октября и в ночь на 1 ноября российские войска запустили по Украине десятки ударных беспилотников «Шахед» с бензиновыми двигателями. Одной из причин такого решения могла стать сплошная облачность, которая затрудняет работу украинских экипажей дронов-перехватчиков.

Об этом сообщил внештатный советник президента Владимира Зеленского по технологическим вопросам, эксперт Сергей Бескрестнов с позывным «Флеш».

9 октября 2026, 18:31 Как менялось количество запущенных против Украины дронов за 2022–2026 годы Только за сентябрь россия запустила по Украине 6,7 тысячи дронов – почти вдвое больше, чем за весь период 2022–2023 годов. На инфографике «Слово и дело» – динамика запуска и обезвреживания вражеских БпЛА за годы большой войны.

Отмечается, что россияне запустили десятки обычных бензиновых «Шахедов». По словам эксперта, противник рассчитывает, что из-за погодных условий украинским военным будет сложнее обнаруживать и перехватывать беспилотники.

«Над Украиной сплошная облачность, поэтому враг сегодня запускает десятки обычных бензиновых «Шахедов», рассчитывая на то, что нашим экипажам перехватчиков будет сложно их обнаружить», – написал Флеш.

Напомним, летом 2026 года «Флеш» сообщал, что российские оккупационные войска меняют тактику применения «Шахедов», все активнее используя реактивные модификации для атак по тыловым регионам Украины.

А на инфографике от «Слово и дело» можно узнать, как менялось количество запущенных по Украине дронов в 2022–2026 годах.

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