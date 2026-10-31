Четыре самолета с эвакуированными жителями Олешек прибыли в Беларусь

Четыре самолета с жителями оккупированных Олешек, которые согласились выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в Беларуси. Там эвакуированных встретили медики, спасатели и волонтеры, которые оказывают им необходимую помощь.

Об этом сообщают белорусское государственное агентство «БелТА» и народный депутат Давид Арахамия.

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Ранее в министерстве обороны россии заявили, что жители Олешек, которые захотели вернуться на подконтрольную Украине территорию, отправились в Гомель военно-транспортными самолетами российских Воздушно-космических сил. В гуманитарной операции также участвует украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Утром в Беларусь прибыл самолет с представителями российской и украинской делегаций, которые присоединились к проведению операции в Олешках.

Около 9:00 в аэропорту Гомеля приземлился первый самолет с эвакуированными украинцами. Перед этим люди на автобусах добрались до Анапы, откуда несколько часов летели в Беларусь.

По информации «БелТА», в аэропорту для встречи эвакуированных развернули палаточный городок. Украинцев встретили специалисты МЧС, медики и волонтеры Красного Креста, которые начали оказывать им помощь.

После прибытия в Гомель люди должны дождаться дальнейшего выезда к пункту пропуска «Новая Гута», через который планируют попасть на территорию Украины. Вместе с эвакуированными доставили и домашних животных.

Позже в белорусский аэропорт прибыли еще два самолета с украинцами. В 10:16 народный депутат Давид Арахамия сообщил, что приземлился и четвертый, последний самолет.

«Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины», – написал он в Telegram.

Напомним, Украина и россия, по данным СМИ, договорились о регулярной доставке гуманитарной помощи жителям Херсонской области после завершения режима тишины и эвакуационной миссии в Олешках.

Ранее сообщалось, что 24,5% украинцев лишь в общих чертах знают о сложной гуманитарной ситуации в оккупированных Олешках. Еще 30% опрошенных время от времени интересуются новостями о городе, тогда как 38% систематически следят за ситуацией.

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