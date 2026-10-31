В Черниговской области готовятся принимать эвакуированных из оккупированных Олешек

В Черниговской области готовятся встретить украинцев, эвакуированных из временно оккупированных Олешек Херсонской области. Для них развернули гуманитарный штаб, где будут обеспечивать медицинскую и психологическую помощь, горячее питание и поддержку спасателей и волонтеров.

Об этом пишет «Укринформ».

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В месте встречи работают представители уполномоченного Верховной Рады по правам человека, медики, психологи, спасатели и волонтеры. Для эвакуированных оборудовали пункты обогрева и подготовили инвалидные кресла для маломобильных людей.

По словам представителя медицинской миссии Богдана Комлевого, после прибытия украинцев осмотрят врачи. Людей, которым потребуется неотложная медицинская помощь, доставят в соответствующие учреждения здравоохранения. Для эвакуированных также организовали горячее питание, в том числе диетические блюда. Для детей подготовили специальные наборы. Не оставили без внимания и домашних питомцев, которых люди вывезли из зоны оккупации. Для животных предусмотрели корм, воду и переноски.

Президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по спасению людей во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Во время режима тишины на Херсонском направлении удалось разминировать дороги к городу, доставить гуманитарные грузы и вывезти людей, нуждавшихся в эвакуации.

По словам главы государства, эвакуированные жители Олешек и окружающей громады уже пересекли украинскую границу в Черниговской области. Всем им окажут необходимую помощь.

Зеленский подчеркнул, что теперь важно обеспечить эффективную работу правительственных структур, областных и местных властей, чтобы помочь людям адаптироваться после эвакуации. Также Украина рассчитывает, что гуманитарный доступ к Олешкам удастся сохранить.

Напомним, 31 октября четыре самолета с жителями оккупированных Олешек, которые согласились выехать на подконтрольную Украине территорию, прибыли в аэропорт Гомеля в Беларуси. Там эвакуированных встретили медики, спасатели и волонтеры.

Украина и россия, по данным СМИ, договорились о регулярной доставке гуманитарной помощи жителям Херсонской области после завершения режима тишины и эвакуационной миссии в Олешках.

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