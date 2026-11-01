США сняли санкции на сотрудничество Boeing с «Белавиа»

В Беларуси заявили, что США сняли санкционные ограничения на сотрудничество американской авиакомпании Boeing с белорусской «Белавиа». Это якобы позволит перевозчику напрямую закупать запчасти и компоненты для самолетов, а также вести переговоры о приобретении новых лайнеров.

Об этом сообщает белорусское государственное агентство «Белта» со ссылкой на генерального директора «Белавиа» Игоря Чергинца.

23 сентября 2026, 18:14 Дипломатия помилований: как часто Лукашенко освобождает политзаключенных за снятие санкций Александр Лукашенко по меньшей мере 7 раз освобождал политзаключенных в обмен на уступки США и ЕС, и еще 14 – из-за международного давления на Беларусь. Подробнее – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, ослабление ограничений позволит покупать запчасти, комплектующие и программное обеспечение для самолетов Boeing, которые уже есть во флоте компании. Кроме того, авиаперевозчик сможет начать переговоры о возможной закупке новых самолетов американского производителя.

Постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков заявил, что США выдали Boeing лицензию, которая позволяет полноценно сотрудничать с «Белавиа».

Он также рассказал, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи со специальным посланником президента США Дональда Трампа Джоном Коулом обозначил ключевые вопросы для дальнейшего диалога между странами.

По словам Рыбакова, переговоры продвигаются успешно, однако для выхода на новый уровень взаимодействия сторонам необходимо решить еще несколько вопросов.

Напомним, в сентябре США и Беларусь достигли предварительной договоренности об освобождении 25 политических заключенных в обмен на снятие американских санкций с двух белорусских компаний.

В начале октября сообщалось, что Беларусь впервые за четыре года отправит в США партию калийных удобрений. Поставки возобновляются на фоне постепенного ослабления Вашингтоном санкций против Минска и улучшения отношений между странами.

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